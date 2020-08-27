Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Там политику напомнили, что его ждет тюрьма

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили извинился перед грузинским народом и заявил о возвращении в Грузию.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к своим сторонникам.

"Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной... Я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе. Я возвращаюсь", — отметил он.

На уточнение корреспондента Delo.ua у пресс-секретаря Саакашвили Дарины Чиж о чем идет речь — о физическом возвращении в страну или просто о возвращении в грузинскую политику, она отметила, что все ответы, в том числе и по Исполкому реформ, есть на ее странице в Facebook, а также на странице политика.

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"Я грузин. Я украинец. У меня всегда было и есть два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда я был президентом Грузии, я принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в работе моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в дальнейшем: где бы я не был, я всегда буду верным сыном этих двух дружественных стран — Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становится еще лучше, еще успешнее. Это моя долг. Это мой путь. Это моя судьба", — написал Саакашвили.

В другой записи политик добавил, что "активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы".

"Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ. Как раз в рамках деятельности Нацрады я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов. Мы договорились о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане. Была достигнута договоренность о международном центре Саакашвили в одном из казахских университетов. Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине", — добавил Саакашвили.

На заявление бывшего президента уже отреагировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Как отмечает издание "Эхо Кавказа", она заявила, что Михаил Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, передает Общественный вещатель.

"Мы слышали видеозапись Михаила Саакашвили, в которой он якобы обращается к грузинскому народу. Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, которые могут быть пересмотрены, пока он будет находиться в тюрьме", — заявила Тея Цулукиани.

Напомним, что ранее Саакашвили назначили главой Национального совета реформ, хотя изначально в фракции "Слуга народа" заявляли, что он может занять пост вице-премьер-министра по реформам.