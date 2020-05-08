Демарш Грузии из-за Саакашвили: чем это может грозить Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Грузии отозвать своего посла в Украине вследствие назначения Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ — ошибка. Тем не менее, дипломатический демарш произошел. И, несмотря на то, что ситуация, скорее всего, нормализируется через пару недель, на стратегическом уровне Украина рискует потерять последовательную поддержку Грузии.

Указ президента Владимира Зеленского о назначении экс-президента Грузии и экс-главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в Нацсовет реформ был опубликован накануне, 7 мая. Уже на следующий день, 8 мая, Грузия заявила о намерении отозвать посла в Украине для проведения консультаций. И хотя такое решение другой страны и не означает разрыва дипломатических отношений (и грузинская сторона это также подчеркнула), но все же является серьезным шагом и показателем того, что в двусторонних отношениях возникла напряженность или кризис, говорит директор Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк. В частности, таким образом на языке дипломатии говорится, что страна, из которой отзывают посла, предпринимает какие-то меры, которые не являются приемлемыми для второй стороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, такое решение Грузии назвал ошибкой и пообещал, что Украина подобных действий со своей стороны предпринимать не будет, а с послом страны в Грузии проводится не будут. При этом, Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили — это решение руководства Украины и является внутренним вопросом страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Саакашвили является гражданином Украины, у него есть украинский паспорт. И я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкому совета реформ при президенте Украины. Вот и все", — заявил он.

Отметим, что Грузия о своем несогласии с привлечением Саакашвили к работе власти и раньше заявляла открыто, обещая "как минимум, отозвать посла". В частности, такие заявления соседней страны прозвучали еще тогда, когда речь шла о том, что Саакашвили может занять пост вице-премьера Украины. И тогда же, в ответ на такие заявления, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что если между двумя странами и возникнут дипломатические проблемы из-за назначения Саакашвили вице-премьер-министром Украины, то эти проблемы у Грузии будут сильнее. В результате, он занял другой пост, однако и это назначение Грузия расценила как недружественное, объясняет Миселюк.

"Грузия неоднократно и прямо, и при помощи дипломатических каналов неоднократно давала понять, что очередное возвращение Михеила Саакашвили в исполнительную власть Украины будет означать осложнение отношений. Украинская сторона это проигнорировала, и теперь получила дипломатическое выражение несогласия Грузии с тем, что человек, которого они преследуют, получает официальный пост в украинской власти, а также того, что эта страна считает такой шаг Украины недружественным", — подчеркнул эксперт.

И, несмотря на то, что стратегические отношения двух стран из-за таких событий не прекратятся, но последствия все же будут. В первую очередь, Украина может потерять в лице Грузии одного из наиболее последовательных союзников на международной арене. И отразится, в первую очередь, это может на развитии двусторонних отношений и торговле, считает Миселюк.

Более того, по мнению эксперта, риторика представителей украинской власти тоже не оставляет места для дипломатического маневра. По мнению Миселюка, в такой ситуации украинским топ-чиновникам стоило бы проявить большую дипломатическую сдержанность и показать, что позиция Грузии, как стратегического партнера и дуга Украины, все же важна и значима. И, несмотря на то, что в последующие несколько недель риторика сторон, скорее всего, будет смягчена, последовательной поддержки Украины со стороны Грузии теперь уже может и не быть, считает он.

Напомним, что в состав Нацсовета реформ помимо Саакашвили также входят глава Верховной Рады, премьер-министр Украины, первый вице-премьер, вице-премьеры и другие члены Кабинета министров, которые возглавляют министерства — по согласованию с премьер-министром, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель Офиса президента, а также глава Исполнительного комитета реформ и его заместитель. Последним был назначен Александр Ольшанский — украинский предприниматель, президент холдинга Internet Invest Group, а также общественный деятель в области информационных технологий.

Кроме того, по согласованию в совет входят глава Нацбанка, главы комитетов Верховной Рады Украины, четыре представителя от общественных объединений.