Грузия готова отозвать своего посла из Украины, если Саакашвили войдёт в Кабмин

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе могут отозвать из Украины, если бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили назначат вице-премьером украинского правительства.

Об этом глава правительства заявил журналистам, передает "Эхо Кавказа".

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций", — подчеркнул Гахария.

Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осуждённое в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске. При этом ранее Шарашенидзе уже выражал опасения в связи с возможным назначением Саакашвили в Кабинет министров Украины.

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"Вы знаете, что Михаил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о его задержании и передаче в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", — отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Посол уточнил, что Украина проинформирована об отношении властей Грузии к этому вопросу. Он выразил надежду, что в Киеве "примут во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями".

Саакашвили на родине предъявлен целый ряд обвинений, в том числе по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года. Саакашвили считает все предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Напомним, в июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентябре того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы.

Вскоре Саакашвили отказали в удовлетворении иска по поводу непризнания его беженцем. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и вернули в Польшу, а в мае 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Осенью того же года Верховный Суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.

Также ранее стало известно, что Верховная Рада может назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Позднее это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента Украины. По словам источников в "Слуге народа", такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание парламента 24 апреля.