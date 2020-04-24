Саакашвили не собирается конфликтовать с Аваковым в Кабмине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не планирует пересекаться в своей работе на посту вице-премьер-министра по вопросам реформ с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

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"Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", — отметил он.

На уточняющее замечание, что среди главных опасений по поводу его назначения — конфликтность и умение Саакашвили ссориться со всеми, политик подчеркнул, что это ошибочное представление о нем.

"Я уже год в Украине. Хожу иногда по телеэфирам. У меня за этот год было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но я не считаю для себя это приоритетом в жизни. Я этого не делал. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", — подытожил он.

Напомним, что в июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентябре того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы.

Вскоре Саакашвили отказали в удовлетворении иска по поводу непризнания его беженцем. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и вернули в Польшу, а в мае 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Осенью того же года Верховный Суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.

Также ранее стало известно, что Верховная Рада может назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Позднее это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента Украины. По словам источников в "Слуге народа", такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание парламента 24 апреля.