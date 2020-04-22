Политика 30 минут назад

У Зеленского пояснили, зачем хотят привлечь Саакашвили в правительство

На Банковой увидели у экс-главы Одесской ОГА потенциал для поддержки Кабмина и предложили ему поделиться своими идеями

У Зеленского пояснили, зачем хотят привлечь Саакашвили в правительство У Зеленского пояснили, зачем хотят привлечь Саакашвили в правительство
Михаил Саакашвили и Владимир Зеленский. Фотоколлаж: slovoidilo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы Офиса президента сообщает "Интерфакс-Украина".

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Как рассказали на Банковой, президент Зеленский встретился с Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины.

"Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", — отметили в ОПУ.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада может назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Позднее это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента Украины. По словам источников в "Слуге народа", такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание парламента 24 апреля.

Вскоре сам Саакашвили рассказал, что сделает в первую очередь на посту вице-премьер-министра по реформам.

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Напомним, в июле 2017 года пятый президент Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В сентябре того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы.

Вскоре Саакашвили отказали в удовлетворении иска по поводу непризнания его беженцем.

В феврале 2018 года его задержали в Киеве и вернули в Польшу.

В мае 2019 года шестой президент Украины Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

Осенью того же года Верховный Суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.

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