"Надеюсь сделать что-то полезное для людей" — Саакашвили о предложении войти в Кабмин

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что сделает в первую очередь на посту вице-премьер-министра по реформам. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Саакашвили подтвердил, что получил от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам, а также тот факт, что у него была содержательная беседа с премьер-министром Денисом Шмыгалем. На ней, в частности, они обсудили вопросы, связанные с новой должностью Саакашвили.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах. Я представлю в Верховной Раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в стране, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте", — отметил экс-губернатор.

Он заверил, что вместе с командой президента "готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис".

"Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране", — подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада может назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Позднее это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента Украины. По словам источников в "Слуге народа", такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание парламента 24 апреля.