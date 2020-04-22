Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера — СМИ

Верховная Рада может назначить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.

Об этом со ссылкой на 3 источника в руководстве фракции президентской партии "Слуга народа" сообщает LIGA.net.

Указано, что позднее это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента Украины.

По словам источников в СН, такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание парламента 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", — сообщил один из руководителей фракции.

В свою очередь два других собеседника из СН отметили, что должность в Кабинете министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.

Спикер Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили "придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".

Напомним, в июле 2017 года пятый президент Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В сентябре того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы.

Вскоре Саакашвили отказали в удовлетворении иска по поводу непризнания его беженцем.

В феврале 2018 года его задержали в Киеве и вернули в Польшу.

В мае 2019 года шестой президент Украины Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

Осенью того же года Верховный Суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.