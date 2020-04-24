Саакашвили хочет обойтись без "договорняков" в Верховной Раде

На посту вице-премьер-министра по реформам бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сосредоточится на двух направлениях — переговорах с Международным валютным фондом и дерегуляции.

Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

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"Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: 1) переговоры с МВФ, 2) дерегуляция, — очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес", — подчеркнул он.

При этом политик добавил, что работая над вторым пунктом, он будет равноудаляться от всех украинских олигархов. "В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5-6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", — добавил он.

Саакашвили подтвердил, что несколько дней назад встречался с президентом Владимиром Зеленским в Офисе президента и, среди прочего, обсуждал свое назначение и применение его "опыта, знаний и видения". Экс-губернатор также подтвердил, что встретится с народными депутатами из фракции "Слуга народа" 24 апреля, поскольку все они съедутся на внеочередное заседание Верховной Рады. Также он коснулся вопросом, с кем из народных депутатов у него хорошие отношения. Среди имен прозвучало и имя лидера ВО "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Но это депутатам решать, поддерживать или нет (его назначение — Delo.ua). Например, у меня нет никаких разногласий и расхождений с Голосом, с их политикой. Мне очень важно, чтобы все было открыто, прозрачно и без договорняков. У меня нет депутатских групп. Это инициатива президента, и, кстати, премьер-министра. Денис Шмыгаль очень настаивал на том, чтобы привлечь меня в правительство. Я не собираюсь прыгать через голову, звонить лидерам фракций, — это решение должны принять депутаты самостоятельно", — подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада может назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Позднее это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента Украины. По словам источников в "Слуге народа", такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание парламента 24 апреля.