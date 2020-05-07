Политика вчера, 23:15

Саакашвили получил должность главы Национального совета реформ — Зеленский подписал указ

Заместителем Саакашвили стал предприниматель Александр Ольшанский

Саакашвили получил должность главы Национального совета реформ — Зеленский подписал указ Саакашвили получил должность главы Национального совета реформ — Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский и Михеил Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — сказал Зеленский. 

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В состав Нацсовета реформ помимо Саакашвили также входят глава Верховной Рады, премьер-министр Украины, первый вице-премьер, вице-премьеры и другие члены Кабинета министров, которые возглавляют министерства — по согласованию с премьер-министром, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель Офиса президента, а также глава Исполнительного комитета реформ и его заместитель. 

Последним был назначен Александр Ольшанский — украинский предприниматель, президент холдинга Internet Invest Group, а также общественный деятель в области информационных технологий. 

Кроме того, по согласованию в совет входят глава Нацбанка, главы комитетов Верховной Рады Украины, четыре представителя от общественных объединений.

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Согласно положению Нацсовета, глава его исполнительного комитета, в частности, "обеспечивает выполнение задач" комитетом по отдельным направлениям реформ. Также он представляет комитет во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами, созданными президентом Украины, госорганами, местной властью, партиями и другими организациями. Этим же органам и организациям он "представляет решения Нацсовета реформ".

Также глава Исполкома может создавать рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, мониторинга внедрения и эффективности реализации в Украине реформ. Полный перечень функций Саакашвили можно посмотреть в указе, передает "Громадське". 

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"Однако фактически трудно понять, какие функции, задачи и полномочия будут у Саакашвили. Очевидно, что властных инструментов у него не будет, так как Комитет — это всего лишь совещательный орган", — отмечает издание. 

Напомним, ранее Михеила Саакашвили прочили на должность вице-премьер-министра по реформам в Кабмине, однако после реакции на это грузинских властей, которые пообещали отозвать своего посла в случае такого назначения, от этой идеи отказались и нашли Саакашвили другое место в украинской власти. 

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