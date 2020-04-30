Для Саакашвили нашли новую должность — Арахамия

Для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в четверг, 30 апреля, сообщает hromadske.

"Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность", — отметил он.

Однако Арахамия пока не может сказать, о какой именно должности идет речь, "потому что это инициатива президента".

При этом глава фракции подчеркнул, что если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в Верховной Раде уже якобы есть голоса за его назначение.

"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михаилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели", — сказал Арахамия.

Напомним, 22 апреля кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера предложил президент Зеленский.

Сам Саакашвили заявлял, что его первоочередными задачами являются работа с Международным валютным фондом и укрепление малого и среднего бизнеса.

28 апреля в информационном пространстве появились сообщения о том, что представители власти отказались от идеи назначения экс-главы Одесской ОГА вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Тем временем премьер-министр Грузии Георгий Гахар заявил, что посла страны могут отозвать из Киева в случае назначения Саакашвили в украинский Кабмин.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что ситуация вокруг возможного назначения Саакашвили вызвала дефицит доверия между Тбилиси и Киевом.