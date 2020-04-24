"В Грузии проблемы будут сильнее" — Арахамия об угрозе грузин отозвать посла

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что если между Украиной и Грузией и возникнут дипломатические проблемы из-за назначения Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины, то эти проблемы у Грузии будут сильнее.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили, которого действующая грузинская власть объявила в розыск, вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Почему в Грузии так нервничают? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда устраивать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует, — сказал Арахамия в комментарии "Обозревателю". - Если у нас будут дипломатические проблемы, то в Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать".

Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти. "Это просто попытка оказать давление. У нас суверенное государство, и ни одна страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам надо назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", — убежден Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, считает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.