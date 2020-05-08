Из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций

Грузия отзывает своего посла в Украине для консультаций в связи с назначением экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает "Интерфакс-Украина".

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", — сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Напомним, что указ президента Владимира Зеленского о назначении Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ был обнародован 7 мая.

Ранее Михеила Саакашвили прочили на должность вице-премьер-министра по реформам в Кабмине, однако после реакции на это грузинских властей, которые пообещали отозвать своего посла в случае такого назначения, от этой идеи отказались и нашли Саакашвили другое место в украинской власти.