Саакашвили попал в скандал, заявив о "нелегитимности" в адрес правительства Грузии

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что "правительство Грузии полностью нелегитимно" и он не признает законность существующей в стране ситуации. В ответ на это председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что подобные высказывания без ответа не останутся, а разъяснять их придется Украине.

По его словам, Саакашвили как украинский служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, поэтому без реакции подобные заявления не останутся, сообщает "Грузия онлайн".

В частности, заявление Саакашвили, которое приводит издание, звучало так: "Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация".

Сесиашвили, в свою очередь, это высказывание назвал "очередной позорной пропагандой Саакашвили" и напомнил, что для Грузии тот является политическим преступником и разыскивается ее правоохранительными органами. В то же время он подчеркнул, что Саакашвили является государственным служащим Украины, поэтому такие заявления без реакции не останутся.

"Он украинский публичный служащий, соответственно, когда он говорит о легитимации этой страны, само собой это не останется без реагирования. За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и, в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это", — заявил Сесиашвили.

Напомним, что ранее отношения Украины и Грузии уже обострились из-за Михеила Саакашвили. После его назначения главой исполнительного комитета Национального совета реформ, Грузия заявила о намерении отозвать посла в Украине для проведения консультаций. И хотя такое решение другой страны и не означает разрыва дипломатических отношений (и грузинская сторона это также подчеркнула), но все же является серьезным шагом и показателем того, что в двусторонних отношениях возникла напряженность или кризис.