Заместитель Саакашвили рассказал, чем займется Национальный совет реформ

Национальный совет реформ, исполком которого недавно возглавил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, в первую очередь будет заниматься экономическими вопросами. В их числе — фискальное законодательство, дерегуляция и защита прав собственности.

Об этом рассказал заместитель Саакашвили предприниматель Александр Ольшанский в интервью "Цензор.нет".

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"Я бы сказал так: очевидно, что будет экономический блок. Он состоит из нескольких частей. Первая, конечно же, — фискальное законодательство, чудовищно запутанное. Вторая часть — дерегуляция. И третья — это защита прав собственности, защита фактически инвестора. Вот эти три направления составляют экономический блок, хотя я изложил его суть очень крупными мазками", — рассказал он.

Второй блок задач, по словам Ольшанского, — неэкономические регуляции, которые касаются большого количества людей и которые сейчас не работают.

"Третий блок — это то, что я называю запросом на справедливость. В нашем обществе есть — это вам покажут любые исследования — огромный запрос на справедливость. В этом контексте почему-то сразу вспоминается судебная система — хотя на деле это касается многих вещей", — сказал он.

Впрочем, по его словам, первоочередная задача Совета — организовать свою работу, собрать команду из юристов, международных экспертов, экономистов, специалистов с опытом законотворчества и других.

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Напомним, что указ президента Владимира Зеленского о назначении экс-президента Грузии и экс-главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в Нацсовет реформ был опубликован 7 мая. Уже на следующий день, 8 мая, Грузия заявила о намерении отозвать посла в Украине для проведения консультаций. И хотя такое решение другой страны и не означает разрыва дипломатических отношений (и грузинская сторона это также подчеркнула), но все же является серьезным шагом и показателем того, что в двусторонних отношениях возникла напряженность или кризис.

Отметим, что в состав Нацсовета реформ помимо Саакашвили также входят глава Верховной Рады, премьер-министр Украины, первый вице-премьер, вице-премьеры и другие члены Кабинета министров, которые возглавляют министерства — по согласованию с премьер-министром, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель Офиса президента, а также глава Исполнительного комитета реформ и его заместитель. Последним был назначен Александр Ольшанский — украинский предприниматель, президент холдинга Internet Invest Group, а также общественный деятель в области информационных технологий. Кроме того, по согласованию в совет входят глава Нацбанка, главы комитетов Верховной Рады Украины, четыре представителя от общественных объединений.