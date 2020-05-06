Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Об этом со ссылкой на его комментарий сообщает DW, передает УНН.

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"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", — уточнил Саакашвили в комментарии в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ.

Ранее информацию о планах назначить его секретарем совета сообщили украинские СМИ.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность — согласно сообщениям СМИ, это может произойти уже в среду.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Он является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", указано на сайте президента Украины. Персональный состав совета утверждается президентом Украины.

Напомним, Михеил Саакашвили 22 апреля заявил, что получил от Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

Сразу после этого в Грузии заявили, что отзовут своего посла в Украине, если Саакашвили получит должность в правительстве.

30 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что в Украине для Саакашвили нашли другую должность, однако не смог сообщить подробности.