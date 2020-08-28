В Офисе президента заявили, что Саакашвили и далее будет работать в Украине

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили будет и дальше работать в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

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Он призвал не развивать конспирологию вокруг эмоциональных высказываний Саакашвили.

"На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", — сказал Подоляк.

По словам политика, Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы и в целом за корпоративную репутацию Нацсовета реформ.

"Он хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию", — отметил советник руководителя ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что ранее Саакашвили в разговоре с ним заявил, что "Украина для него чрезвычайно важна, и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума".

Подоляк добавил, что Саакашвили "еще будет и будет здесь работать", но также указал, что Нацсовет реформ — это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода "креативной площадкой" для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.

"В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства", — подытожил он.

Напомним, 27 августа Михеил Саакашвили извинился перед грузинским народом и заявил о возвращении в Грузию.

На заявление бывшего президента уже отреагировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Как отмечает издание "Эхо Кавказа", она заявила, что Михеил Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, передает Общественный вещатель.

Ранее Саакашвили назначили главой Национального совета реформ, хотя изначально в фракции "Слуга народа" заявляли, что он может занять пост вице-премьер-министра по реформам.