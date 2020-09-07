В Грузии Саакашвили выдвинули кандидатом в премьер-министры

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны, действующего председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры Грузии.

Об этом на брифинге заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, видео c которого опубликовал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, вечером 7 сентября бывший президент Грузии Саакашвили сделает специальное заявление по поводу своих планов о возвращении в Грузию.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому единственное национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", — отметил Вашадзе.

Сам Саакашвили пока эту информацию не комментировал.

В то же время 27 августа политик опубликовал видеообращение, в котором извинился перед грузинами и заявил, что "возвращается" в Грузию, где в октябре должны состояться парламентские выборы. В Минюсте Грузии уже заявили, что экс-президента на родине "ждет тюрьма".

Саакашвили поблагодарил Украину, которая "приняла его таким, какой есть, без всяких условий и требований". Он говорит, что теперь знает, как лучше служить своей стране. Признался, что пока был президентом Грузии, совершал ошибки и попросил прощения у грузин за них. Он уточнил, что активно включился в грузинскую предвыборную кампанию.

В октябре в Грузии запланированы парламентские выборы. В то же время Саакашвили продолжает исполнять обязанности председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине.

В то же время Саакашвили не уточнил, идет ли речь о его физическом возвращении в Грузию, или только о возвращении в грузинскую политику.

Напомним, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.