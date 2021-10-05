"Люблю больше жизни": Саакашвили написал Зеленскому и заявил о готовности умереть

На странице в Facebook задержанного в Грузии бывшего президента этой страны, ныне де-юре являющегося председателем Национального совета реформ при президенте Украины, Михеила Саакашвили появился текст его письма главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире. Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья, и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", — отмечается в нем.

По словам Саакашвили, он всю жизнь будет гордиться тем, что имел возможность "внести свой скромный вклад в проводимые Зеленским исторические изменения и реформы".

"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. С уважением, Михеил Саакашвили", — говорится в тексте, опубликованном на русском, украинском и английском языках.

Отметим, что это не первое письмо, публикующееся в соцсетях от имени Саакашвили после его задержания в Грузии, однако в других случаях публиковались и фотокопии рукописного текста, написанного по-грузински, но также с переводом на упомянутые языки.

Так, уже после письма Зеленскому было опубликовано обращение грузинского экс-президента, в котором тот объясняет свое решение вернуться в Грузию, где ему ранее были вынесены приговоры за действия во время нахождения на посту президента, предусматривающие тюремное заключение.

"Я хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем твердом решении. Я вернулся в Грузию, чтобы помочь нашему народу восстановить свободу и демократию. Как и ожидалось, меня арестовали. Я остаюсь свободным человеком даже за решеткой. Как вы, наверно, знаете, я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали: я не остановлю ее ни при каких обстоятельствах, пока я и люди, арестованные из-за меня, не будут освобождены. Я люблю жизнь, но эта голодовка будет продолжаться до конца моей жизни", — заявил политик.

По словам Саакашвили, если он больше "не сможет помогать своему народу своим существованием", то готов доказать своим самопожертвованием, что за Грузию "стоит жить и стоит умереть".

"Я точно знаю, на что я иду. Я не хочу расстраивать свою семью и близких, однако я заранее отказываюсь от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства. Я пишу это не для того, чтобы расстроить, а наоборот — чтобы вы стали активнее. Я всех вас очень сильно люблю", — заявил экс-президент.

Накануне также был опубликован письменный комментарий Саакашвили результатов, полученных основанной им партии "Единое национальное движение" на прошедших 2 октября местных выборах, оказавшихся лучше, чем на парламентских выборах 2020 года, и радикально лучше, чем на предыдущих местных выборах 2017 года.

Нынешние же выборы политик считает своеобразным референдумом о доверии правящей в стране партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".

"У нас потрясающие результаты на последнем референдуме. Это правительство всегда легко выигрывало местные выборы, обычно им не требовалось никаких дополнительных усилий, не требовалось никакого дополнительного напряжения. Когда они думали, что люди наконец сломлены, в каждом большом городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает ЕНД. Это означает только одно — мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее. Дни правительства "Грузинской мечты" сочтены. Я горжусь вами!" — заявил Саакашвили.

Отметим, в частности, что во второй тур выборов мэра Кутаиси вышла, лидируя в гонке с небольшим перевесом над кандидатом от "Грузинской мечты", представительница ЕНД Хатия Деканоидзе, возглавлявшая в 2015-2016 годах Национальную полицию Украину после реформы ведомства.

Напомним, ранее Зеленский пообещал использовать все свои возможности для освобождения украинских граждан и возвращения их в Украину, в том числе и задержанного в Грузии украинского гражданина Саакашвили.