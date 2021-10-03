Зеленский обещает возвратить в Украину арестованного в Грузии Саакашвили

Президент Владимир Зеленский обещает использовать все свои возможности для освобождения украинских граждан и возвращения их в Украину, в том числе и задержанного в Грузии украинского гражданина Михеила Саакашвили, занимавшего в свое время пост главы Одесской ОГА.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Трускавце (Львовская область), сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Как президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Используя возможности, которые у меня есть, которые мне предоставили власти. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это также касается", — сказал Зеленский.

По его словам, к этой работе привлечены все институты, включая Министерство иностранных дел и дипломатические представительства, которые работают в Грузии, посла Грузии в Украине, а также премьер-министров двух стран.

Также президент утверждает, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию.

"Был очень удивлен и увидел это в прессе. Его все искали. Затем появилось сообщение, что он уже в Грузии — от него первый сигнал из Батуми, а потом уже его арестовали", — рассказал Зеленский.

"Заранее я об этом не знал — о его решении. Считаю, что это все же неправильно, потому что он находится в государственной власти. Но надо понять все детали и риски", — добавил он.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

В то же время адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

Ранее Саакашвили был заочно осужден в Грузии по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате денег из госбюджета.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.

Стоит отметить, что накануне предоставить российское гражданство Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагал президент РФ Владимир Путин.