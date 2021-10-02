Арест Саакашвили: в Грузии исключили обострение отношений с Украиной

Арест бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили "не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу".
Об этом заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава, сообщает Interpressnews.
По его мнению, этот факт не сможет никаким образом повлиять на взаимоотношения двух стран.
"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и в радости", — сказал Кучава.
Он утверждает, что Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции страны.
"Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", — добавил спикер парламента.
Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михеила Саакашвили.
В то же время адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.
Ранее Саакашвили был заочно осужден в Грузии по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате денег из госбюджета.
В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.
Стоит отметить, что накануне предоставить российское гражданство Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагал президент РФ Владимир Путин.