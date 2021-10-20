Политика 1 час назад

Власти Грузии озвучили подробности прибытия Саакашвили в страну в грузовике с молоком

Экс-президенту вменяют незаконное пересечение границы через порт Поти

Михеил Саакашвили. Фото: Depositphotos Михеил Саакашвили. Фото: Depositphotos
Михеил Саакашвили. Фото: Depositphotos

Прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту этой страны, а ныне председателю Национального совета реформ при президенте Украины Михеилу Саакашвили обвинение в незаконном пересечении границы. Как говорится в сообщении ведомства, ему вменяют часть 1 статьи 344 Уголовного кодекса Грузии.

Также правоохранители раскрыли подробности тайного прибытия Саакашвили в Грузию. Отмечается, что в рамках проводимого грузинской полицией расследования было установлено, что 28 сентября около 23:00 судно под названием "Вильнюс" зашло в порт Поти из украинского порта Черноморск.

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29 сентября в 1:04 с указанного судна выехал принадлежащий компании Ika Trans грузовик Scania с прицепом, груженный молочными продуктами, за рулем которого находился подозреваемый в пособничестве Саакашвили Э.Ц. (Элгуджа Цомая).

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По словам представителя прокуратуры, присутствие бывшего президента в трейлере с молочными продуктами подтверждают видеозаписи, полученные с его же телефона.

Сообщается, что в 1:44 фура выехала из порта, и уже в 1:47 водитель остановил ее, выпустив из прицепа Саакашвили, пересадив его в кабину и продолжив путь. Спустя еще три минуты он также остановился и вышел удостовериться в том, что закрыл дверь прицепа, после чего в 1:53 продолжил движение.

В 2:08 грузовик подъехал к автомобилю Mercedes, в котором находились Ш.Ц. и З.Ц. (сотрудники потийского порта — отец и сын Зураб и Шалва Цоцория). В период между 2:15 и 2:20 в авто пересел Саакашвили, однако лишь спустя час ожидания, в 3:13, к ним присоединился и Цомая, оставивший фуру на дороге.

В дальнейшем Саакашвили с сообщниками направились в дом Цомая в селе Тквири Абашского района, куда прибыли в 4:03.

Также установлено, что в 18:34 того же дня Саакашвили уехал из Тквири в Батуми на белом фургоне Ford Transit, однако затем сразу же вернулся обратно тем же транспортом.

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Около 23 часов экс-президент пересел в тот же грузовик Scania, который Цомая к тому времени пригнал в Тквири, после чего они направились в Тбилиси и около 4:25-4:30 30 сентября прибыли в квартиру Цомая на столичной улице Эрцо. 1 октября в этой же квартире Саакашвили задержала полиция.

"МВД продолжает расследование факта незаконного перехода границы Михаилом Саакашвили. Все необходимые процессуальные и следственные действия проводятся в активном режиме", — говорится также в сообщении.

Напомним, что в знак протеста против задержания Саакашвили объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть.

Отметим, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, в январе его заочно приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. А в конце июня того же года экс-президенту дали шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Жалобы на оба приговора Саакашвили впоследствии подал в Европейский суд по правам человека.

Источник фото: Depositphotos

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