Free Misha: Арахамия требует освободить Саакашвили (ВИДЕО)

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал видео в поддержку третьего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого задержали в Тбилиси.

Арахамия разместил ролик на странице Саакашвили в социальной сети Facebook.

На видео он стоит в футболке с надписью Free Misha ("Освободите Мишу" — Delo.ua) и говорит, что записывает ролик в поддержку Саакашвили и требует немедленно освободить его из-под ареста.

По словам Арахамии, он недавно был в Грузии и видел сооруженные при Саакашвили объекты капитального строительства и его достижения.

В своем видеообращении Арахамия назвал Саакашвили реформатором.

"Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома", — заявил Арахамия.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

В то же время адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

В свою очередь президент Владимир Зеленский пообещал использовать все свои возможности для освобождения украинских граждан и возвращения их в Украину, в том числе и Саакашвили.

Читайте также: "Люблю больше жизни": Саакашвили написал Зеленскому и заявил о готовности умереть

Ранее Саакашвили был заочно осужден в Грузии по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате денег из госбюджета.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.

Стоит отметить, что накануне предоставить российское гражданство Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагал президент РФ Владимир Путин.