Саакашвили передумали возвращать из больницы в СИЗО после потери им сознания

Специальная пенитенциарная служба Грузии отложила этапирование бывшего президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в СИЗО №12 в Рустави. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года после завершения лечения осужденного Михеила Саакашвили медперсоналом было принято решение о его выписке из Горийского военного госпиталя. Михеил Саакашвили не выполнил законное требование Специальной пенитенциарной службы о переводе его в Руставский изолятор №12. От волнения он испытал перепады давления, что привело к решению службы временно отложить законный перевод", — сказано в нем.

В свою очередь мать политика Гиули Аласания заявила телеканалу "Пирвели", что, по ее информации, артериальное давление у ее сына повышалось до 200 мм ртутного столба, из-за чего он потерял сознание. По ее словам, состояние экс-президента ухудшилось именно после того, как он узнал, что уже подготовлены бумаги для его перевода обратно в тюрьму.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которую, как утверждали и Саакашвили, и она сама, связывают с грузинским экс-президентом романтические отношения, на своей странице в Facebook также написала, что тот терял сознание, а попытка перевести его обратно в пенитенциарное заведение является нарушением его прав и "фактом бесчеловечного отношения".

"После того, как к нему пришли работники тюрьмы для совершения незаконного перевода, он потерял сознание. Оказывалась ли ему медицинская помощь, мы не знаем. Я убеждена, что это зверское отношение. Так продолжаться больше не может... Это вопрос вопрос жизни и смерти Михеила Саакашвили", — заявила Ясько.

По ее мнению, необходимо добиться перевода грузинского экс-президента на реабилитацию в другую страну, поскольку в самой Грузии, по словам нардепа, "его безопасность остается под вопросом".

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами под управлением своего сообщника. В его квартире в Тбилиси его и задержали правоохранители спустя два дня.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот в свою очередь объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть. При этом в отношении него в Грузии и без того действуют два обвинительных приговора, предусматривающих тюремное заключение.

По заявлениям соратников политика, его физическое состояние из-за голодовки со временем сильно ухудшилось, они требовали его госпитализации в частную клинику, но только не в медучреждение Пенитенциарной службы.

8 ноября Саакашвили, категорически отказывающийся от перемещения в государственное медучреждение, был силой затащен в палату тюремной больницы в тбилисском районе Глдани. Однако, поднявшись с пола, он тут же принялся скандалить, сбросил на пол медприбор и вцепился в сотрудника учреждения. Впоследствии за публикацию этого видео, а также видео с употреблением Саакашвили пищи во время голодовки, пенитенциариев оштрафовали.

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации упомянутого видео предложил властям Грузии допустить к арестованному гражданину Украины Саакашвили украинских же врачей. До этого к Зеленскому также обращалась Гиули Аласания, попросившая "каким-то образом организовать переправку" ее сына обратно в Украину для его лечения.

19 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори, где тот на следующий же день сообщил о прекращении голодовки. Перед этим группа медэкспертов, наблюдавшая экс-президента, через омбудсмена сообщила, что у того начались судороги из-за болезни мозга.

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