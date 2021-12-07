Минюст и Пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили

Государственный инспектор Грузии решил оштрафовать Министерство юстиции на 500 лари (4,4 тысячи грн) и Специальную пенитенциарную службу страны на 2000 лари (17,6 тысячи грн) за разглашение персональных данных третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как говорится в сообщении службы госинспектора, те привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов правонарушения, предусмотренного статьей 44 закона о защите персональных данных.

Кроме того, ведомствам предписано удалить спорные видеозаписи с Саакашвили с их страниц в социальной сети Facebook, а также с официальных сайтов.

В частности, инспекция установила, что Минюст и Пенитенциарная служба 8 октября сообщили о соках и меде, которые Саакашвили покупал в пенитенциарном магазине и в дальнейшем употреблял, 10 октября сообщали о показателях жизнедеятельности, 5 и 6 ноября — о его рационе питания. Также 6 ноября публиковались фото пищевых добавок, полученных Саакашвили, и видео фактов приема арестантом пищи.

Кроме того, зафиксирована публикация 8 и 11 ноября видеокадров перевода Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 в Рустави в больницу при пенитенциарном учреждении №18 в тбилисском районе Глдани и его пребывания в этих местах.

В ходе проверки законности упомянутой обработки персональных данных Саакашвили Пенитенциарная служба и Минюст во всех случаях разъясняли, что причиной раскрытия информации был высокий общественный интерес.

По их мнению, в противном случае из-за распространения ложной информации в обществе создавалась возможность для совершения актов насильственного характера, которые бы поставили под угрозу как государственную, так и общественную безопасность, а также наносили бы ущерб репутации пенитенциарного учреждения и интересам других заключенных.

"Следовательно, необходимо было доказать общественности, что здоровью Михеила Саакашвили ничего не угрожает и что Специальная пенитенциарная служба действует в соответствии с законом", — приводит инспекция аргументы тюремщиков.

В свою очередь отмечается, что ведомства все равно должны были в каждом конкретном случае оценивать, насколько их действия были законными, соразмерными и адекватными для удовлетворения такого общественного интереса.

В частности, подчеркивается, что публикация видео, свидетельствующего о приеме Саакашвили некой пищи, создало у общественности ошибочное представление о поведении экс-президента во время голодовки.

Указано, что на тот момент Саакашвили не прекратил голодовку и по рекомендации экспертного совета принимал различные соки и пюре под наблюдением врачей, чтобы не допустить осложнений состояния здоровья, а следовательно, публикация видео без информирования об этих важных оговорках не может считаться законной.

"Форма и содержание распространенной информации создавали ложное представление об иллюзорной природе голода Михеила Саакашвили. Разглашение информации следует рассматривать как посягательство на достоинство голодающего", — говорится в сообщении.

У госинспектора также напоминают, что вследствие данной публикации сам голодающий Саакашвили отказался далее принимать какие-либо пищевые добавки, что создавало риск ухудшения его здоровья. Кроме того, такие действия порождают недоверие между пациентом и медицинским работником, что является одним важнейших принципов правильного ухода за пациентами.

По мнению службы, даже при наличии у пенитенциариев законной цели они могли предоставлять общественности информацию об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили с помощью других, менее ограничивающих его личную жизнь способов.

В то же время подчеркивается, что само ведение видеонаблюдения в медицинском кабинете и на остальной территории пенитенциарных учреждений является законным.

Однако публикация видео, снятых в процессе перемещения Саакашвили между упомянутыми учреждениями, в том числе даже фрагменты с повреждением им же медицинского оборудования и попыткой физического насилия над персоналом медучреждения, по мнению госинспектора, не может рассматриваться как соразмерное и адекватное средство удовлетворения общественных интересов.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот в свою очередь объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть. При этом в отношении него в Грузии и без того действуют два обвинительных приговора, предусматривающих тюремное заключение.

По заявлениям соратников политика, его физическое состояние из-за голодовки со временем сильно ухудшилось, они требовали его госпитализации в частную клинику, но только не в медучреждение Пенитенциарной службы.

При этом 6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала подборку видео, снятых в разные дни, на всех из которых Саакашвили что-то ест. В ведомстве заявили, что арестованному давали каши и соки. В то же время в Офисе омбудсмена Грузии заявили, что хотя экс-президент и получал от медперсонала СИЗО в Рустави небольшое количество еды, это нельзя расценивать как нарушение его голодовки.

8 ноября Саакашвили, категорически отказывающийся от перемещения в государственное медучреждение, был силой затащен в палату тюремной больницы в Глдани 8 ноября. Однако, поднявшись с пола, он тут же принялся скандалить, сбросил на пол медприбор и вцепился в сотрудника учреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации соответствующего видео предложил властям Грузии допустить к арестованному гражданину Украины Саакашвили украинских же врачей. До этого к Зеленскому также обращалась мать Саакашвили Гиули Аласания, попросившая "каким-то образом организовать переправку" ее сына обратно в Украину для его лечения.

Впоследствии Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори. Перед этим группа медэкспертов, наблюдавшая экс-президента, через омбудсмена сообщила, что у того начались судороги из-за болезни мозга.