Изменился внешний вид, принимает успокоительное: украинские адвокаты встретились с Саакашвили

Адвокаты бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Юлиан Хорунжий и Евгений Грушовец встретились со своим подзащитным в военном госпитале города Гори.

По их словам, целью встречи было согласование позиций защиты как в Грузии, так и на международной арене.

После встречи юристы сообщили о состоянии экс-президента Грузии.

"Изменился внешний вид, ощущается перенесенная голодовка. По мнению Евгения Грушовца, в терапию Михеила Саакашвили входят успокоительные, хотя о курсе лечения ему не сообщили", — говорится в сообщении.

При этом, как заявили адвокаты, Михеил Саакашвили планирует участвовать в судебных заседаниях и продолжает настаивать на политическом преследовании.

В то же время, как утверждают юристы, экс-президент еще не в той форме, чтобы посещать суды и защищать себя даже с адвокатами.

Защита утверждает, что обвинения, предъявленные Саакашвили и по которым он осужден, не адекватны его наказанию.

"Инкриминируемые Саакашвили преступления датированы 2006-2008 годами. Дела же были возбуждены гораздо позже событий, квалифицируемых как преступление, и в них непосредственно Михеил Саакашвили не принимал прямого участия. Соответственно, получить качественные, правдивые и объективные показания лиц в 2015 году относительно событий 2007 года на самом деле очень трудно", — заявляют юристы.

Правозащитники отмечают, что грузинские и украинские адвокаты неоднократно отмечали систематическое нарушение прав Михеила Саакашвили, что угрожает не только его здоровью, но и жизни.

"Это было подтверждено и Европейским судом по правам человека. Как известно, ЕСПЧ признал, что Михеилу Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба здоровью", — заявили адвокаты.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть. При этом в отношении его в Грузии и без того действуют два обвинительных приговора, предусматривающих тюремное заключение.

16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили написал ей письмо, отметив, что уже третий день почти не поднимается с постели. 20 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори из-за ухудшения самочувствия.