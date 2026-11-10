Количество курьеров Glovo в Украине выросло вдвое за три года и достигло 100 тысяч

В Украине база курьеров сервиса быстрой доставки Glovo за последние три года удвоилась: более 100 тысяч человек зарегистрировались в приложении и выполнили хотя бы один заказ. Для сравнения, в 2023 году таковых было 50 тысяч.

Об этом в компании сообщили изданию Dilo.

Вместе с курьерами масштабировалась и сеть партнеров — количество ресторанов, супермаркетов и аптек на платформе за это время возросло с 8 тысяч до 12 тысяч активных заведений.

Впрочем, темпы пополнения команды замедляются, а доля женщин среди возящих заказы сейчас составляет лишь около 7%.

"Если смотреть на цифры, то по сравнению с прошлым годом количество кандидатов упало ориентировочно на 20%", - отметили в Glovo.

Впрочем, в сервисе отмечают, что ежемесячно заказы развозят десятки тысяч человек: компания предлагает гибкие условия, поэтому каждый может самостоятельно планировать свой график и уровень заработка. Чаще всего за такую занятость берутся студенты во время каникул, люди, подрабатывающие в свободное от основной работы время, и вынужденные переселенцы, которые потеряли заработок из-за войны и ищут быстрый доход на новом месте.

Ранее генеральный директор Glovo в Украине Марина Павлюк рассказывала, что средний заработок курьера по стране год назад составляет около 20 тысяч гривен в месяц, а в Киеве доходит до 25 тысяч гривен. Поскольку курьеры сотрудничают с платформой как независимые партнеры и самостоятельно выбирают свой график и количество выполненных доставок, итоговый доход варьируется в зависимости от занятости и города.

Справка о Glovo

Glovo — международный сервис быстрой доставки, который начал свою деятельность в Украине в октябре 2018 года и входит в топ-5 мировых рынков платформы по объему заказов.

Приложение позволяет заказывать еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, лекарства, подарки и другие товары повседневного потребления. На глобальном уровне компания работает в 22 странах и более 1800 городах и объединяет около 120 тысяч активных курьеров.

В Украине сервис покрывает более 40 городов, сотрудничает с 12 тысячами локальных партнеров и инвестировал в украинскую экономику более 160 миллионов евро.

Напомним, в ноябре этого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил американской компании Uber получить опосредованный контроль над германской Delivery Hero SE, которой принадлежит украинский бизнес сервиса доставки Glovo.