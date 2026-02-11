Спрос на доставку пищи во время блекаутов: средний чек вырос более чем на 20%

Во время массированных отключений света значительно возрос спрос на обслуживание доставки еды. За период декабря 2025 года до января 2026 года спрос на услуги компании Glovo вырос на 7,7%, а средний чек заказа за год вырос более чем на 20%.

Об этом Delo.ua сообщила генеральный директор Glovo в Украине Марина Павлюк.

"Когда из-за обстрелов дома исчезает свет или газ, доставка становится не просто комфортом, а возможностью поддерживать хоть какой-то нормальный быт в этих ненормальных условиях", — объясняет она.

Также Павлюк отметила, поскольку не все партнеры имеют возможность стабильно работать во время блекаутов, доля заказов из ресторанов снизилась на 3,3% по сравнению с периодом до отключений и на 6% по сравнению с прошлым годом. Но в то же время часть продуктовых магазинов наоборот выросло: на 2% и на 5% соответственно.

Как изменились потребительские приоритеты?

Существенно поменялась и логика выбора блюд. Люди все реже выбирают фастфуд и чаще заказывают горячие комплексные обеды, супы и основные блюда, которые фактически заменяют домашнюю пищу.

По словам генерального директора Glovo в Украине, заказ на эти позиции вырос почти втрое, тогда как бургеры потеряли около 5–10% спроса. Суши же почти не изменили свои позиции — прирост составил всего 1–2%".

"Если анализировать структуру спроса по категориям в целом, мы замечаем большой скачок заказов на товары для животных и мясных изделий — обе группы прибавили по 50%. Также стабильно растет спрос на товары первой необходимости и лекарства (+25%), чуть меньше — на алкоголь (+9%). цветов, замороженных продуктов и интим-товаров снизились в среднем на 10-15%", - добавляет Павлюк.

В то же время, наибольшие вызовы для компании сейчас — погодные условия и кадровый ресурс.

"Кадровый потенциал в Украине находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому мы инвестируем больше, чтобы мотивировать курьеров работать в сложных погодных условиях и поддерживать сервис на должном уровне. Также мы несем налоговую нагрузку на ФЛП как ведущий платформенный бизнес", — говорит Марина Павлюк.

Для справки: Glovo в Украине – это международный сервис доставки, работающий через мобильное приложение и сайт. Пользователи могут заказывать еду из ресторанов, продукты из магазинов, лекарства, товары первой необходимости и другие покупки с доставкой в дом или офис.

Сервис начал работу в Украине в октябре 2018 года и сейчас действует в более чем 40 городах, в частности, в Киеве, Львове, Одессе и т.д.

Напомним, средний доход курьеров Glovo в Украине составляет около 20 тыс. грн в месяц, в Киеве - около 25 тыс. грн. Курьеры работают как независимые партнеры: сами выбирают, когда выходить на смену и сколько доставок делать, поэтому их заработок может отличаться от города к городу.