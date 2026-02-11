Запланована подія 2

Спрос на доставку пищи во время блекаутов: средний чек вырос более чем на 20%

Glovo доставка
Glovo сообщает, что во время блекаутов люди чаще выбирают горячие домашние блюда и обеды, а не скорую пищу. Фото из открытых источников.

Во время массированных отключений света значительно возрос спрос на обслуживание доставки еды. За период декабря 2025 года до января 2026 года спрос на услуги компании Glovo вырос на 7,7%, а средний чек заказа за год вырос более чем на 20%.

Об этом Delo.ua сообщила генеральный директор Glovo в Украине Марина Павлюк.

"Когда из-за обстрелов дома исчезает свет или газ, доставка становится не просто комфортом, а возможностью поддерживать хоть какой-то нормальный быт в этих ненормальных условиях", — объясняет она.

Также Павлюк отметила, поскольку не все партнеры имеют возможность стабильно работать во время блекаутов, доля заказов из ресторанов снизилась на 3,3% по сравнению с периодом до отключений и на 6% по сравнению с прошлым годом. Но в то же время часть продуктовых магазинов наоборот выросло: на 2% и на 5% соответственно.

Как изменились потребительские приоритеты?

Существенно поменялась и логика выбора блюд. Люди все реже выбирают фастфуд и чаще заказывают горячие комплексные обеды, супы и основные блюда, которые фактически заменяют домашнюю пищу.

По словам генерального директора Glovo в Украине, заказ на эти позиции вырос почти втрое, тогда как бургеры потеряли около 5–10% спроса. Суши же почти не изменили свои позиции — прирост составил всего 1–2%".

"Если анализировать структуру спроса по категориям в целом, мы замечаем большой скачок заказов на товары для животных и мясных изделий — обе группы прибавили по 50%. Также стабильно растет спрос на товары первой необходимости и лекарства (+25%), чуть меньше — на алкоголь (+9%). цветов, замороженных продуктов и интим-товаров снизились в среднем на 10-15%", - добавляет Павлюк.

В то же время, наибольшие вызовы для компании сейчас — погодные условия и кадровый ресурс.

"Кадровый потенциал в Украине находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому мы инвестируем больше, чтобы мотивировать курьеров работать в сложных погодных условиях и поддерживать сервис на должном уровне. Также мы несем налоговую нагрузку на ФЛП как ведущий платформенный бизнес", — говорит Марина Павлюк.

Для справки: Glovo в Украине – это международный сервис доставки, работающий через мобильное приложение и сайт. Пользователи могут заказывать еду из ресторанов, продукты из магазинов, лекарства, товары первой необходимости и другие покупки с доставкой в дом или офис.

Сервис начал работу в Украине в октябре 2018 года и сейчас действует в более чем 40 городах, в частности, в Киеве, Львове, Одессе и т.д.

Напомним, средний доход курьеров Glovo в Украине составляет около 20 тыс. грн в месяц, в Киеве - около 25 тыс. грн. Курьеры работают как независимые партнеры: сами выбирают, когда выходить на смену и сколько доставок делать, поэтому их заработок может отличаться от города к городу.

Автор:
Елена Черкасец