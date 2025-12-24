Курьеры Glovo зарабатывают 20-25 тысяч гривен в месяц — больше работников образования

Средний доход курьеров Glovo в Украине составляет около 20 тыс. грн. в месяц, в Киеве — около 25 тыс. грн. Курьеры работают как независимые партнеры: сами выбирают, когда выходить на смену и сколько доставок делать, поэтому их заработок может отличаться от города к городу.

Об этом сообщила генеральный директор Glovo Марина Павлюк Delo.ua.​

"Наши курьеры — это самозанятые люди, которые приходят, когда у них есть время и желания. Именно поэтому мы поддерживаем законопроект №14025, который поможет урегулировать их статус и обеспечит социальную защиту, при этом сохраняя ту гибкость, которую они ценят", — говорит она.

Напомним, что этот законопроект предусматривает, что все цифровые платформы – маркетплейсы, сервисы такси и доставки (например, OLX или Glovo) – становятся налоговыми агентами. Это означает, что они будут отчитываться и удерживать налоги с доходов курьеров и других пользователей платформ.

По словам Павлюк, за семь лет присутствия Glovo в Украине более 100 тысяч курьеров осуществили хотя бы один заказ. На глобальном уровне компания работает в 22 странах и более 1800 городах, а сейчас в мире сотрудничают около 120 тысяч курьеров.

Несмотря на войну и ограниченные ресурсы, Украина входит в топ-5 рынков Glovo по количеству заказов и объему наряду с Испанией, Италией, Польшей, Румынией и Марокко.

"Украинцы все активнее пользуются услугами доставки. В 2024–2025 годах спрос значительно вырос, хотя категория быстрой доставки еще находится на начальной стадии развития. Киев традиционно остается крупнейшим рынком Glovo в стране, формируя наибольшую долю заказов. По масштабу активности и динамике спроса столичные пользователи заказывают больше, чем в таких странах. Хорватия или Сербия", - отметила Марина Павлюк.

Она добавила, что сейчас особенно быстро растет категория Quick Commerce – доставка товаров из супермаркетов, косметики, средств ухода, бытовых товаров и продукции для животных. Это свидетельствует о том, что украинцы все чаще используют доставку не только для еды, но и как удобный способ покупки повседневных вещей. Такая тенденция повторяет европейские тренды, где Glovo постепенно трансформируется из сервиса доставки еды в полноценный маркетплейс.

О планах на будущее директор Glovo Марина Павлюк сообщила, что компания продолжит инвестировать в развитие бизнеса в Украине, несмотря на войну, ведь верит в потенциал страны. Она добавила, что, хотя год был сложным, компания ориентируется на рост топлайна около 20% и продолжает активно работать и развиваться.

Напомним, что согласно данным Государственной службы статистики в октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше, чем в сентябре, когда она равнялась 26 623 грн.

Как и раньше, самые большие средние доходы зафиксированы в столице - 40 738 грн. Самый низкий уровень оплаты труда наблюдается в Черновицкой области, где средняя зарплата составляет 19343 грн.

В то же время в Украине сохраняется отчетливый секторальный контраст. Самые высокие заработные платы традиционно получают работники сферы информации и телекоммуникаций (ИТ) – в среднем 65 047 грн. Самые низкие доходы имеют работники образовательной отрасли — 16 984 грн.