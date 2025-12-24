Кур'єри Glovo заробляють 20-25 тисяч гривень в місяць — більше за працівників освіти

Середній дохід кур’єрів Glovo в Україні становить близько 20 тис. грн на місяць, у Києві — приблизно 25 тис. грн. Кур’єри працюють як незалежні партнери: самі обирають, коли виходити на зміну і скільки доставок робити, тому їхній заробіток може відрізнятися від міста до міста.

Про це повідомила генеральна директорка Glovo Марина Павлюк Delo.ua.

"Наші кур’єри — це самозайняті люди, які приходять, коли мають час та бажання. Саме тому ми підтримуємо законопроєкт №14025, який допоможе врегулювати їхній статус і забезпечить соціальний захист, при цьому зберігаючи ту гнучкість, яку вони цінують", — говрить вона.

Нагадаємо, що цей законопроєкт передбачає, що всі цифрові платформи — маркетплейси, сервіси таксі і доставки (наприклад, OLX чи Glovo) — стають податковими агентами. Це означає, що вони звітуватимуть і утримуватимуть податки з доходів кур’єрів і інших користувачів платформ.

За словами Павлюк, за сім років присутності Glovo в Україні понад 100 тисяч кур’єрів здійснили хоча б одне замовлення. На глобальному рівні компанія працює у 22 країнах та понад 1 800 містах, а зараз у світі співпрацюють близько 120 тисяч кур’єрів.

Попри війну та обмежені ресурси, Україна входить у топ‑5 ринків Glovo за кількістю замовлень та обсягом, поряд із Іспанією, Італією, Польщею, Румунією та Марокко.

"Українці все активніше користуються послугами доставки. У 2024–2025 роках попит значно зріс, хоча категорія швидкої доставки ще перебуває на початковій стадії розвитку. Київ традиційно залишається найбільшим ринком Glovo в країні, формуючи найбільшу частку замовлень. За масштабом активності та динамікою попиту столичні користувачі замовляють більше, ніж у таких країнах, як Кенія, Нігерія, Туніс, Болгарія, Хорватія чи Сербія", — зазначила Марина Павлюк.

Вона додала, що зараз особливо швидко зростає категорія Quick Commerce — доставка товарів із супермаркетів, косметики, засобів догляду, побутових товарів та продукції для тварин. Це свідчить про те, що українці все частіше використовують доставку не лише для їжі, а як зручний спосіб купівлі повсякденних речей. Така тенденція повторює європейські тренди, де Glovo поступово трансформується з сервісу доставки їжі у повноцінний маркетплейс.

Щодо планів на майбутнє, директорка Glovo Марина Павлюк повідомила, що компанія продовжить інвестувати в розвиток бізнесу в Україні, незважаючи на війну, адже вірить у потенціал країни. Вона додала, що хоча рік був складним, компанія орієнтується на зростання топлайну близько 20% і продовжує активно працювати та розвиватися.

Нагадаємо, що згідно з даними Державної служби статистики у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні, коли вона дорівнювала 26 623 грн.

Як і раніше, найбільші середні доходи зафіксовано у столиці — 40 738 грн. Найнижчий рівень оплати праці спостерігається в Чернівецькій області, де середня зарплата становить 19 343 грн.

Водночас в Україні зберігається виразний секторальний контраст. Найвищі заробітні плати традиційно отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій (ІТ) — у середньому 65 047 грн. Натомість найнижчі доходи мають працівники освітньої галузі — 16 984 грн.