Український стартап Uspacy залучив майже пів мільйона євро — Google та Glovo серед інвесторів

Український SaaS-стартап Uspacy залучив €420 000 на етапі pre-seed — найпершій стадії інвестування у стартап. Компанія створює онлайн-сервіс для управління бізнес-процесами, який має потенціал виходу на глобальний ринок.

Про це в коментарі Delo.ua повідомив співзасновник і CEO Uspacy Дмитро Суслов.

Google, Glovo та українські бізнес-ангели серед інвесторів

Голова Мінцифри Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі, що основну частину раунду — €250 000 — інвестували естонський фонд Startup Wise Guys та кілька українських бізнес-ангелів. Ще понад €170 000 стартап отримав у вигляді грантів від Google for Startups, Seeds of Bravery, Glovo Startup Lab та Українського фонду стартапів за підтримки UMAEF.

Оцінка Uspacy під час закриття раунду склала $5 млн. Залучені кошти команда планує спрямувати на розвиток продукту, маркетинг в Україні та Польщі, а також підготовку до подальшого масштабування.

Формула перемоги в грантах від Uspacy

За словами співзасновника і CEO Uspacy Дмитра Суслова, головна мета стартапу — якомога швидше зростання. Він додає, що гранти від міжнародних програм українська компанія вигравала завдяки системному підходу.

"Ми просто робили звичні нам речі та були собою. Кваліфікувати грант, ретельно підготувати та подати заявку, бути відкритим і професійним на відборі — ось простий алгоритм. Це так само, як конкурс на участь у закордонному заході чи пітч інвестору", — зазначив Суслов.

Щодо використання інвестицій, CEO Uspacy підкреслює, що це не одноразове надходження великих коштів, а поступове фінансування, яке вже спрямовується на розвиток продукту та залучення нових користувачів.

"У стартапу має бути лише одна головна мета — якомога швидше зростання. Саме тому ми дуже точково та розумно намагаємося розпорядитися залученими коштами", — наголошує він.

Виклики під час фандрейзингу

Серед головних труднощів у процесі залучення інвестицій у компанії називають необхідність чітко продемонструвати стратегію виходу на ринок і підкріпити її реальними міжнародними результатами. Не менш важливо — довести унікальність продукту у надзвичайно конкурентному середовищі. І ключовий фактор успіху, на думку Дмитра Суслова, — завоювати довіру інвесторів до команди.

Три формати в одному продукті

Стартап позиціонує свій продукт як екосистему, що поєднує три ключові елементи:

По-перше, це готове до використання рішення з сучасним дизайном, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та продуманими сценаріями роботи, яке можна впроваджувати без додаткових інструкцій чи звернень до техпідтримки.

По-друге, платформа пропонує гнучкі no-code інструменти та функції автоматизації, які дозволяють адаптувати її під специфіку бізнесу.

По-третє, Uspacy — це API-based екосистема, відкрита для розробників, які можуть створювати власні інтеграції та додатки, розширюючи можливості сервісу.

Порада для українських стартапів

"Домашній ринок — чудова точка для старту та перевірки ідей. Але стартап повинен мати глобальні амбіції. Вихід на іноземні ринки — це дорого і складно, але це єдиний шлях до великих клієнтських сегментів і доступу до капіталу", — підсумовує co-founder і CEO Uspacy Дмитро Суслов.

