В украинском стартапе Uspacy рассказали, как привлекли почти полмиллиона евро от инвесторов, среди которых Google и Glovo

Украинский SaaS-стартап Uspacy привлек €420 000 на этапе pre-seed — первой стадии инвестирования в стартап. Компания создает онлайн-сервис для управления бизнес-процессами, имеющим потенциал выхода на глобальный рынок.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщил соучредитель и CEO Uspacy Дмитрий Суслов.

Google, Glovo и украинские бизнес-ангелы среди инвесторов

Глава Минцифры Михаил Федоров написал в своем телеграм-канале, что основную часть раунда — 250 000 евро — инвестировали эстонский фонд Startup Wise Guys и несколько украинских бизнес-ангелов. Еще более 170 тыс. евро стартап получил в виде грантов от Google for Startups, Seeds of Bravery, Glovo Startup Lab и Украинского фонда стартапов при поддержке UMAEF.

Оценка Uspacy на закрытии раунда составила €5 млн. Привлеченные средства команда планирует направить на развитие продукта, маркетинг в Украине и Польше, а также подготовку к дальнейшему масштабированию.

Формула победы в грантах от Uspacy

По словам соучредителя и CEO Uspacy Дмитрия Суслова, главная цель стартапа — стремительный рост. Он добавляет, что гранты от международных программ украинская компания выигрывала благодаря системному подходу.

"Мы просто делали привычные нам вещи и были собой. Квалифицировать грант, тщательно подготовить и подать заявку, быть открытым и профессиональным на отборе — вот простой алгоритм. Это так же, как конкурс на участие в зарубежном мероприятии или питч инвестору", — отметил Суслов.

Относительно использования инвестиций, CEO Uspacy подчеркивает, что это не разовое поступление больших средств, а постепенное финансирование, которое уже направляется на развитие продукта и привлечение новых пользователей.

"У стартапа должна быть только одна главная цель — максимально быстрый рост. Именно поэтому мы очень точечно и разумно пытаемся распорядиться привлеченными средствами", — подчеркивает он.

Вызовы во время фандрейзинга

Среди главных проблем в процессе привлечения инвестиций в компании называют необходимость четко продемонстрировать стратегию выхода на рынок и подкрепить ее реальными международными результатами. Не менее важно доказать уникальность продукта в чрезвычайно конкурентной среде. И ключевой фактор успеха, по мнению Дмитрия Суслова, — завоевать доверие инвесторов к команде.

Три формата в одном продукте

Стартап позиционирует свой продукт как экосистему, объединяющую три ключевых элемента:

Во-первых, это готово к использованию решения с современным дизайном, интуитивно понятным интерфейсом и продуманными сценариями работы, которые можно внедрять без дополнительных инструкций или обращений к техподдержке.

Во-вторых, платформа предлагает гибкие no-code инструменты и функции автоматизации, позволяющие адаптировать ее под специфику бизнеса.

В третьих, Uspacy — это API-based экосистема, открытая для разработчиков, которые могут создавать собственные интеграции и приложения, расширяя возможности сервиса.

Совет для украинских стартапов

"Домашний рынок — отличная точка для старта и проверки идей. Но стартап должен иметь глобальные амбиции. Выход на иностранные рынки — это дорого и сложно, но это единственный путь к большим клиентским сегментам и доступу к капиталу", — заключает co-founder и CEO Uspacy Дмитрий Суслов.

