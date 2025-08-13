monobank вошел в европейский отчет с единственным украинским IT-соглашением 2025 года

Во втором квартале 2025 года единственным IT-соглашением с участием Украины стало изменение структуры собственности monobank, тогда как в соседних Польше и Румынии таких соглашений было в четыре и семь раз больше соответственно. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на отчет "Quarterly M&A Overview of the IT Services in Europe vs. the CEE region for Q2 2025".

В частности, в этом году Великобритания захватила 17% сделок по покупке и объединению IT-компаний в Европе, опередив Францию и США. В Украине зафиксировано только одно соглашение — с компанией Fintech Band, стоящей за monobank, из-за низкой публичности таких транзакций.

В то же время в компании Capital Times в комментарии Delo.ua отметили, что по украинскому рынку доступно меньше данных, чем по другим странам Центральной и Восточной Европы, поскольку лишь незначительная доля сделок совершается публично или сопровождается официальным объявлением результатов. Поэтому такие операции не попадают в специализированные базы данных и информационное пространство.

Кипрская компания Crestline Limited увеличила свою долю в ООО «Финтех Бенд» (проект monobank) с 0,08% до 63,98%. Соучредители банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский подтвердили, что нарастили доли через Crestline Limited, не раскрывая сумму сделки, но отметив, что она была согласована всеми сторонами.

Результаты IT-рынка Европы

Во втором квартале 2025 года в Европе заключили 291 соглашение в секторе IT-услуг – на 51% больше, чем в предыдущем квартале. Медианная стоимость составила $6 млн. Лидерами по количеству транзакций стали разработка программного обеспечения (71 сделка), бизнес-аналитика (66) и IT-консалтинг (40), охвативших вместе 61% рынка. Стратегические покупатели совершили 68% сделок, а наиболее активными были компании из Великобритании (17%), Франции (11%), США (8%), Швеции, Германии, Нидерландов и Италии.

В странах Центральной и Восточной Европы (CEE) состоялось только 28 соглашений, 64% из которых пришлись на Польшу, Румынию, Литву и Чехию. Общая стоимость сделок в Европе выросла на 26% — до $1,5 млрд, причем львиную долю обеспечили разработка ПО ($1,2 млрд), бизнес-аналитика ($84 млн) и облачные сервисы ($71 млн). Рынок IT-услуг сохраняет динамику благодаря росту спроса на искусственный интеллект и аутсорсинг, хотя экономическая неопределенность заставляет участников рынка осторожно прогнозировать развитие в 2025 году

Напомним, мировые IT-гиганты в 2025 году вложат до $100 млрд каждый в развитие искусственного интеллекта.