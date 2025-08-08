Запланована подія 2

Мировые IT-гиганты в 2025 году вложат до $100 млрд каждый в развитие искусственного интеллекта

Основные средства будут направлены на чипы и дата-центры. Фото: Freepik

В 2025 году такие технологические гиганты, как Google и Facebook (Meta), а также Amazon и Microsoft, планируют вложить от $70 до $100 миллиардов каждая в развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование компании McKinsey.

Отмечается, что технологические гиганты и ведущие компании в области искусственного интеллекта ежегодно направляют сотни миллиардов долларов на инфраструктуру, модель и внедрение. Основными направлениями инвестирования является расширение дата-центров и разработка специализированных чипов.

"Инновации в сфере ИИ в 2025 году ускоряются вокруг повышения возможностей моделей, их эффективности и реальных применений, что стимулируется конкуренцией между технологическими гигантами и стартапами. В то же время отрасль все больше сталкивается с вызовами ответственного внедрения, регулирования и масштабирования коммерциализации", — говорится в тексте исследования.

Инвестиции венчурного капитала в искусственный интеллект резко возросли, в основном благодаря стартапам в сфере генеративного ИИ. Этот поток капитала стимулирует инновации по всему направлению AI — от пионеров в области аппаратного обеспечения, таких как SambaNova Systems, разрабатывающих передовые чипы, до компаний, ориентированных на прикладные решения, таких как Writer, создающих адаптированные продукты для различных отраслей.

"В 2025 году ожидается, что материнская компания Google - Alphabet, а также Amazon, Meta и Microsoft потратят на капитальные инвестиции, связанные с ИИ, от 70 до более 100 миллиардов долларов каждая. Эти колоссальные расходы, значительно превышающие первоначальные инвестиции в облачные технологии, подчеркивают стратегическую важность ИИ и ускоряют темпы инноваций", — отмечается в документе.

Компании активизируют разработку генеративных мультимодальных моделей ИИ, способных интегрировать и обрабатывать различные типы входных данных и создавать результаты в форматах текста, изображений, видео и аудио. По прогнозу Gartner, к 2027 году 40% генеративных решений ИИ будут мультимодальными, в то время как в 2023 году их доля составляла всего 1%.

