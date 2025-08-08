Запланована подія 2

Компании сэкономят более $80 млрд к 2026 году благодаря ИИ в клиентской поддержке

ШИ, клиентская поддержка
ИИ способен существенно повысить качество взаимодействия бизнеса с клиентами. Фото: Freepik

К 2026 году внедрение искусственного интеллекта в сферу клиентской поддержки позволит компаниям сэкономить более 80 миллиардов долларов. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование компании Devlight.

AI-ассистенты  это интеллектуальные цифровые помощники, способные понимать и интерпретировать как письменный, так и устный человеческий язык. Используя алгоритмы машинного обучения, они непрерывно усовершенствуются, анализируя огромные объемы данных и взаимодействуя с пользователями.

Благодаря этому ассистенты становятся более точными и эффективными, предлагая персонализированные решения на основе истории запросов, индивидуальных предпочтений и особенностей поведения пользователя.

"ИИ-ассистенты интегрируются с различными платформами — мобильными приложениями, вебсайтами и социальными сетями, предоставляя пользователям быстрый и удобный доступ к нужной информации или услугам. Они автоматизируют рутинные задачи — от бронирования билетов и заказа еды до напоминаний о встречах, — освобождая время для более важных дел и повышая производительность в повседневной жизни", — говорится в исследовании.

К 2026 году бизнес сможет сэкономить более 80 миллиардов долларов благодаря внедрению AI в сферу клиентской поддержки, автоматизируя обработку запросов, сокращая расходы на персонал и повышая качество обслуживания.

"Искусственный интеллект способен существенно повысить качество взаимодействия бизнеса с клиентами, но в его внедрении требуется взвешенный подход. Оптимальным решением является сочетание возможностей AI с человеческой экспертизой: рутинные процессы автоматизируются, а сложные и чувствительные ситуации остаются для живого общения", — отмечается в тексте.

Напомним, исследование раскрыло, как Facebook и Instagram влияют на мозг и дофаминовую систему.

