Компанії заощадять понад $80 млрд до 2026 року завдяки ШІ в клієнтській підтримці

До 2026 року впровадження штучного інтелекту у сферу клієнтської підтримки дозволить компаніям зекономити понад 80 мільярдів доларів. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження компанії Devlight.

AI-асистенти — це інтелектуальні цифрові помічники, здатні розуміти та інтерпретувати як письмову, так і усну людську мову. Використовуючи алгоритми машинного навчання, вони безперервно вдосконалюються, аналізуючи величезні обсяги даних і взаємодіючи з користувачами.

Завдяки цьому асистенти стають точнішими й ефективнішими, пропонуючи персоналізовані рішення з урахуванням історії запитів, індивідуальних уподобань і особливостей поведінки користувача.

"ШІ-асистенти інтегруються з різними платформами — мобільними застосунками, вебсайтами та соціальними мережами, надаючи користувачам швидкий і зручний доступ до потрібної інформації чи послуг. Вони автоматизують рутинні завдання — від бронювання квитків і замовлення їжі до нагадувань про зустрічі, — звільняючи час для важливіших справ і підвищуючи продуктивність у повсякденному житті", — йдеться в дослідженні.

До 2026 року бізнес зможе заощадити понад 80 мільярдів доларів завдяки впровадженню AI у сферу клієнтської підтримки, автоматизуючи обробку запитів, скорочуючи витрати на персонал і підвищуючи якість обслуговування.

"Штучний інтелект здатний суттєво підвищити якість взаємодії бізнесу з клієнтами, але його впровадження потребує зваженого підходу. Оптимальним рішенням є поєднання можливостей AI з людською експертизою: рутинні процеси автоматизуються, а складні та чутливі ситуації залишаються для живого спілкування", — зазначається в тексті.

