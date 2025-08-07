OpenAI представила GPT-5 – нову модель ШІ з покращеною точністю та розширеними можливостями

Компанія OpenAI презентувала GPT‑5 – найновішу і найпотужнішу версію свого штучного інтелекту. Модель об’єднує найкращі функції попередників і пропонує нові можливості в написанні текстів, програмуванні, медицині, візуальному розпізнаванні та логічному мисленні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на презентацію OpenAI.

"Ми представляємо GPT‑5 – нашу найкращу систему ШІ на сьогодні… Наша найрозумніша, найшвидша й найкорисніша модель із вбудованим механізмом мислення, що надає експертний рівень інтелекту кожному", – заявили в компанії.

Один уніфікований інтелект

На відміну від попередніх моделей, GPT‑5 працює як єдина система, здатна адаптуватися до запиту: відповідати миттєво або ж "думати довше", щоб надати точну, експертну відповідь. За це відповідає вбудований механізм маршрутизації — він аналізує складність запиту, потребу в інструментах та стиль взаємодії користувача, щоб обрати найоптимальніший режим відповіді.

Багатофункціональність

GPT‑5 значно покращився у трьох основних напрямах використання:

Програмування : створення вебсайтів, додатків та ігор у межах одного запиту, глибше розуміння дизайну, відлагодження великих кодових баз.

Написання текстів : краща літературна глибина, ритм, структура.

Медичні запити : GPT‑5 демонструє найвищі результати в тестах на точність медичних відповідей і краще підлаштовується під контекст, рівень знань та місцезнаходження користувача.

Значно менше помилок

GPT‑5 скоротив так звані галюцинації, тобто помилкові факти, порівняно з попередніми моделями. Як запевняють в OpenAI, він також рідше вводить в оману, чесно зізнається у своїх обмеженнях і краще відмовляється відповідати на запити, які можуть бути небезпечними або невизначеними.

OpenAI заявляє, що GPT-5 краще відповідає на питання, пов’язані зі здоров’ям. За тестом, який вимірює точність відповідей моделей ШІ на медичні теми, HealthBench Hard Hallucinations, GPT-5 "галюцинує" лише у 1,6% випадків. Це значно менше, ніж у попередніх моделей компанії GPT-4o і GPT-3, які мали відповідно 12,9% і 15,8%, зазначає TechCrunch.

GPT‑5 Pro

Для складніших задач представлено окрему версію – GPT‑5 Pro. Вона призначена для професіоналів, які працюють у галузях, що вимагають глибоких знань: медицина, наука, інженерія, право, аналітика.

Вибір стилю відповіді через нові особистості

За інформацією TechCrunch, ChatGPT отримує кілька оновлень у користувацькому інтерфейсі з виходом GPT-5. Тепер у налаштуваннях можна обрати одну з чотирьох нових особистостей: Цинік, Робот, Слухач або Ботан. За словами компанії, це дозволить адаптувати відповіді ChatGPT без потреби спеціально просити модель відповідати у певному стилі.

Доступність

GPT-5 стає доступною відсьогодні для всіх користувачів Plus, Pro, Team та безкоштовних акаунтів, а для Enterprise і Edu – через тиждень. Користувачі Pro, Plus і Team також можуть почати писати код із GPT-5 через Codex CLI, увійшовши через ChatGPT.

Як і з GPT-4o, різниця між безкоштовним і платним доступом полягає у обсязі використання. Підписники Pro отримують необмежений доступ до GPT-5 та GPT-5 Pro. Користувачі Plus можуть використовувати GPT-5 як основну модель для щоденних запитів із суттєво більшим лімітом, ніж безкоштовні користувачі.

Безкоштовні користувачі можуть отримати повний доступ до можливостей моделі з невеликим затриманням, а після вичерпання ліміту переходять на GPT-5 mini.

