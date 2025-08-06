OpenAI пропонує ChatGPT держслужбовцям США за $1 на рік: яка мета

Компанія OpenA пропонує ChatGPT федеральним агентствам США за один долар на рік, щоб прискорити впровадження штучного інтелекту в державний сектор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Пропозиція стала можливою після того, як Адміністрація загальних служб США (GSA) включила OpenAI, а також Alphabet Inc. (Google) у список затверджених постачальників на своєму новому ринку. Це дає федеральним агентствам можливість купувати програмне забезпечення для ШІ у великих масштабах.

OpenAI пропонує корпоративну версію свого продукту ChatGPT, яка включає розширені функції безпеки та конфіденційності.

Навіщо ChatGPT держслужбовцям

Керівництво OpenAI зазначає, що основна мета — не отримати ринкову перевагу, а масштабувати використання ШІ серед державних службовців. Пропозиція відповідає "плану дій" Білого дому, який закликає федеральні агентства інтегрувати нові інструменти ШІ у свою роботу.

OpenAI також заохочує державних службовців використовувати свої інструменти, створюючи спеціалізовану спільноту урядових користувачів, адаптуючи свої навчальні курси та співпрацюючи з консультантами Slalom та Boston Consulting Group.

Безпека та конфіденційність

OpenAI запевняє, що дані федеральних службовців не будуть використовуватися для навчання або вдосконалення їхніх моделей. Контракти є гнучкими, і урядові установи не будуть зобов'язані їх продовжувати після року.

За словами Джоша Грюнбаума, комісара Федеральної служби закупівель GSA, ця угода є своєрідним "пробним запуском". Він не переймається монополізацією ринку, оскільки індустрія ШІ є дуже динамічною. За рік ринкова ціна диктуватиме нові умови.

Важливо, що пропозиція за один долар поширюється лише на чат-бота ChatGPT, а не на API-продукт, який використовується для створення власного програмного забезпечення.

За даними компанії, технології OpenAI вже використовують близько 90 000 працівників державного сектору на різних рівнях влади.

Нагадаємо, компанія OpenAI за перші сім місяців 2025 року приблизно подвоїла свій дохід, досягнувши річного показника у 12 мільярдів доларів.