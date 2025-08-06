OpenAI веде переговори про продаж акцій співробітників на суму 500 мільярдів доларів — Bloomberg

OpenAI веде попередні переговори про можливий продаж акцій нинішнім та колишнім співробітникам за ціною близько 500 мільярдів доларів. Цей крок дозволить компанії підвищити номінальну вартість та зміцнити свої позиції на ринку, незважаючи на конкуренцію з боку Meta.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За даними інсайдерів, компанія планує провести вторинний продаж акцій на мільярди доларів. Існуючі інвестори, включаючи Thrive Capital, звернулися до OpenAI із пропозицією викупити частину акцій співробітників.

Якщо угода відбудеться, номінальна вартість OpenAI збільшиться приблизно на дві третини. Попередня оцінка компанії становила 300 мільярдів доларів після домовленості про фінансування у 40 мільярдів доларів, проведеного SoftBank Group, що робить її однією з найбільших приватних компаній у світі.

Великі американські стартапи часто домовляються про продаж акцій своїм співробітникам, щоб заохотити та утримати персонал, а також залучити зовнішніх інвесторів. Компанія під керівництвом Сема Альтмана прагне використовувати попит інвесторів, щоб забезпечити співробітників ліквідністю, що відображає зростання компанії, повідомило одне з джерел, знайомих з перебігом інвестиційних переговорів.

В останні місяці OpenAI втратила кількох своїх дослідницьких співробітників, які перейшли до Meta Platforms. Компанія Марка Цукерберга активно залучала найкращих фахівців конкурентів для своєї команди з розробки "суперінтелектуального" ШІ, пропонуючи їм дев'ятизначні зарплати. Тому вторинний продаж акцій розробника ChatGPT міг би послужити стимулом для співробітників, щоб залишитися в компанії.

Нагадаємо, компанія OpenAI за перші сім місяців 2025 року приблизно подвоїла свій дохід, досягнувши річного показника у 12 мільярдів доларів.