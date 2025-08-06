OpenAI ведет переговоры о продаже акций сотрудников на сумму 500 миллиардов долларов — Bloomberg

OpenAI ведет предварительные переговоры о возможной продаже акций нынешним и бывшим сотрудникам по цене около 500 миллиардов долларов. Этот шаг позволит компании повысить нарицательную стоимость и укрепить свои позиции на рынке, несмотря на конкуренцию со стороны Meta.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным инсайдеров, компания планирует провести вторичную продажу акций на миллиарды долларов. Существующие инвесторы, включая Thrive Capital, обратились в OpenAI с предложением выкупить часть акций сотрудников.

Если сделка состоится, номинальная стоимость OpenAI увеличится примерно на две трети. Предварительная оценка компании составила 300 миллиардов долларов после договоренности о финансировании 40 миллиардов долларов, проведенного SoftBank Group, что делает ее одной из крупнейших частных компаний в мире.

Большие американские стартапы часто договариваются о продаже акций своим сотрудникам, чтобы поощрить и удержать персонал, а также привлечь внешних инвесторов. Компания под руководством Сэма Альтмана. стремится использовать спрос инвесторов, чтобы обеспечить сотрудников ликвидностью, отражающей рост компании, сообщил один из источников, знакомых с ходом инвестиционных переговоров.

В последние месяцы OpenAI потеряла нескольких своих исследовательских сотрудников, перешедших в Meta Platforms. Компания Марка Цукерберга активно привлекала лучших специалистов конкурентов для своей команды по разработке "суперинтеллектуального" ИИ, предлагая им девятизначные зарплаты. Поэтому вторичная продажа акций разработчика ChatGPT могла бы послужить стимулом для сотрудников, чтобы остаться в компании.

Напомним, компания OpenAI за первые семь месяцев 2025 года примерно удвоила свой доход, достигнув годового показателя в 12 миллиардов долларов.