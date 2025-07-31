В 2025-м OpenAI уже достигла годового дохода, получив $12 миллиардов – СМИ

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, за первые семь месяцев 2025 года примерно удвоил свой доход, достигнув годового показателя в 12 миллиардов долларов.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на информацию источников The Information.

По данным издания, у компании есть около 700 миллионов активных пользователей еженедельно для своих продуктов ChatGPT.

Как отмечает Reuters, такие показатели означают, что OpenAI генерирует 1 млрд долларов в месяц.

Для сравнения: в марте компания сообщала о 500 млн активных пользователей всех своих продуктов.

В настоящее время компания, поддерживаемая Microsoft, активно привлекает инвесторов для второго транша финансирования на 30 миллиардов долларов. Среди инвесторов, как сообщается, уже есть такие крупные игроки, как Sequoia Capital и Tiger Global Management, вкладывающие сотни миллионов долларов.

Ожидается, что в начале августа OpenAI выпустит свою новейшую и совершенную модель искусственного интеллекта – GPT-5.

Стартап в значительной степени положил начало продолжающейся гонке искусственного интеллекта, выпустив свою платформу ChatGPT в конце 2022 года, которая была одним из самых быстро растущих приложений всех времен.

Напомним, на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в разных сферах деятельности доход американской компании OpenAI по состоянию на июнь вырос до 10 миллиардов долларов. С декабря 2024 г. компания демонстрирует устойчивый рост, поскольку внедрение и использование ее популярных моделей искусственного интеллекта ChatGPT пользуются большим спросом.