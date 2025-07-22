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Прорыв OpenAI: экспериментальная LLM-модель научилась решать задачи уровня Международной математической олимпиады

искусственный интеллект
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

OpenAI объявила о чрезвычайном достижении в сфере искусственного интеллекта: их новая экспериментальная модель LLM (большой языковой модели) с математическим соображением достигла "золотого медального уровня" на Международной математической олимпиаде (IMO) – самом престижном конкурсе по математике в мире для школьников. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пост научного исследователя OpenAI Александра Вея в соцсети X.

Это первый случай в истории, когда ИИ-модель продемонстрировала человекообразное (и выше) понимание задач по высшему уровню математики, которые традиционно считаются вызовом даже для самых одаренных молодых умов планеты. Модель не только решала сложные алгебраические, геометрические и комбинаторные задачи, но и демонстрировала последовательное логическое соображение, способность формулировать полные доказательства и обосновывать решения, как это делают участники соревнований IMO.

Почему это важно: шаг к AGI?

Достижение IMO-уровня означает, что модель OpenAI впервые преодолевала барьер формального рассуждения, являющегося ключевым элементом на пути создания Artificial General Intelligence (AGI) – искусственного общего интеллекта, способного решать задачи вне узких доменов.

Этот прорыв может иметь далеко идущие последствия для:

  • формальной математики и науки – ускорение доказательств, проверка гипотез, автоматизация открытий;
  • образования – создание новых инструментов для обучения, индивидуализированных репетиторов и симуляции решения задач человеком;
  • безопасности ИИ – проверка, насколько искусственное размышление может быть прозрачным, контролируемым и объясняемым.

Тренд на глубокие соображения

Это достижение вписывается в более широкий тренд последних месяцев: переход от простой генерации текста к глубокому логическому мышлению, планированию, доказыванию и решению в реальном времени.

Модель, о которой идет речь, пока остается экспериментальной, но она демонстрирует, что будущее генеративного искусственного интеллекта – это не только разговор или написание кодов, но настоящее интеллектуальное соразмерное партнерство.

Что дальше

OpenAI не сообщила о дате публичного релиза новой модели, однако очевидно, что этот прорыв существенно повлияет на следующие поколения LLM – и, возможно, на будущее образования, науки, а в перспективе и самой формы интеллектуального труда.

"Это больше, чем просто решение задач. Это - новый предел для ИИ как инструмента мышления", - комментируют в исследовательской среде.

Справка:

IMO (International Mathematical Olympiad) – старейшая и престижная международная олимпиада по математике для учащихся средней школы. Задания требуют глубокого понимания, нестандартного мышления и способности к формальному доказыванию. Золотую медаль получает всего около 10% участников.

Автор:
Кейт Щеглова