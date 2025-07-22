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Прорив OpenAI: експериментальна LLM-модель навчилася розв’язувати задачі рівня Міжнародної математичної олімпіади

штучний інтелект
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

OpenAI оголосила про надзвичайне досягнення в сфері штучного інтелекту: їхня нова експериментальна модель LLM (великої мовної моделі) з математичним міркуванням досягла "золотого медального рівня" на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO) – найпрестижнішому конкурсі з математики у світі для школярів. Про це пише Delo.ua з посиланням на допис наукового дослідника OpenAI Олександра Вея у соцмережі X.

Це перший випадок в історії, коли ШІ-модель продемонструвала людиноподібне (і вище) розуміння задач з вищого рівня математики, які традиційно вважаються викликом навіть для найобдарованіших молодих розумів планети. Модель не лише вирішувала складні алгебраїчні, геометричні та комбінаторні задачі, але й демонструвала послідовне логічне міркування, здатність формулювати повні доведення та обґрунтовувати розв’язки, як це роблять учасники змагань IMO.

Чому це важливо: крок до AGI?

Досягнення IMO-рівня означає, що модель OpenAI вперше долала бар’єр формального міркування, що є ключовим елементом на шляху до створення Artificial General Intelligence (AGI) – штучного загального інтелекту, здатного розв’язувати задачі поза межами вузьких доменів.

Цей прорив може мати далекосяжні наслідки для:

  • формальної математики та науки – прискорення доказів, перевірки гіпотез, автоматизація відкриттів;
  • освіти – створення нових інструментів для навчання, індивідуалізованих репетиторів та симуляції розв’язання задач людиною;
  • безпеки ШІ – перевірка, наскільки штучне міркування може бути прозорим, контрольованим і пояснюваним.

Тренд на глибоке міркування

Це досягнення вписується в ширший тренд останніх місяців: перехід від простої генерації тексту до глибокого логічного мислення, планування, доведення та розв’язання в реальному часі.

Модель, про яку йдеться, поки залишається експериментальною, але вона демонструє, що майбутнє генеративного штучного інтелекту – це не лише розмова чи написання кодів, а справжнє інтелектуальне співрозмірне партнерство.

Що далі

OpenAI не повідомила про дату публічного релізу нової моделі, однак очевидно: цей прорив суттєво вплине на наступні покоління LLM – і, можливо, на майбутнє освіти, науки, а в перспективі й самої форми інтелектуальної праці.

“Це більше, ніж просто вирішення задач. Це – нова межа для ШІ як інструменту мислення”, – коментують у дослідницькому середовищі.

Довідка:

IMO (International Mathematical Olympiad) – найстаріша та найпрестижніша міжнародна олімпіада з математики для учнів середньої школи. Завдання вимагають глибокого розуміння, нестандартного мислення й здатності до формального доведення. Золоту медаль отримує лише близько 10% учасників.

Автор:
Кейт Щеглова