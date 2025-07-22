Розвиток ШІ-інфраструктури та трансформація держпослуг: OpenAI домовилася з урядом Британії про співпрацю

OpenAI та уряд Великої Британії підписали нове стратегічне партнерство, яке передбачає розширення досліджень у сфері безпеки ШІ, можливі інвестиції в британську ШІ-інфраструктуру (зокрема дата-центри), а також пошук нових шляхів використання передових технологій у держпослугах – таких як безпека та освіта – для підвищення їхньої ефективності.

Про це пише Delo.ua з посиланням на урядовий портал Великої Британії.

Це відбувається в межах поглиблення зобов’язань OpenAI щодо Великої Британії, зокрема планів із розширення лондонського офісу – першого міжнародного хабу компанії, відкритого два роки тому. Саме тут дослідницькі та інженерні команди беруть участь у створенні передових моделей ШІ та надають підтримку бізнесу, розробникам і стартапам по всій Британії.

У межах партнерства OpenAI досліджуватиме можливості застосування ШІ у таких сферах, як правосуддя, оборона та безпека, а також освітні технології – відповідно до національних стандартів та етичних орієнтирів. Мета – продемонструвати, як новітні технології можуть зробити державні послуги ефективнішими, прозорішими й доступнішими для громадян.

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний в понеділок міністром технологій Великої Британії Пітером Кайлом та CEO OpenAI Семом Альтманом, фіксує намір розвивати сильну екосистему ШІ у Великій Британії, засновану на демократичних цінностях та науковому потенціалі країни. Згідно з угодою, OpenAI також розглядатиме шляхи реалізації інфраструктурних пріоритетів, визначених у Плані дій британського уряду щодо можливостей ШІ (AI Opportunities Action Plan). Особлива увага – розвитку суверенних потужностей у сфері ШІ, що критично важливо для довгострокових економічних вигод. Це означає, що передові ШІ-технології можуть розроблятися у Великій Британії, стимулюючи відкриття та економічне зростання.

Також OpenAI може інвестувати в так звані AI Growth Zones – інноваційні зони з розвитку ШІ, оголошені в урядовому Плані дій і профінансовані на 2 мільярди фунтів за підсумками бюджетного перегляду. Із понад 200 заявок по країні ці зони мають стати магнітами для багатомільярдних інвестицій. Уряд Великої Британії вже підтвердив створення таких зон у Шотландії та Уельсі згідно з новою стратегією розвитку обчислювальних потужностей (Compute Strategy). Ця ініціатива є частиною ширшого курсу уряду на розвиток суверенного ШІ, у який проінвестується до 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти підуть на підтримку національних лідерів у сфері ШІ та партнерство з провідними міжнародними компаніями – такими як OpenAI.

Заява Пітера Кайла, міністра технологій Великої Британії:

"Штучний інтелект стане ключовим рушієм змін, які ми маємо впровадити по всій країні – чи то у трансформації NHS, відкритті нових можливостей для громадян або стимулюванні економіки. Саме тому Велика Британія повинна бути в авангарді глобального розвитку й впровадження ШІ – щоб ця технологія працювала на користь нашого суспільства.

Ми не зможемо досягти цього без таких компаній, як OpenAI, які є рушійною силою цієї революції у світі. Завдяки партнерству ще більше їхньої діяльності відбуватиметься у Великій Британії: це створення високооплачуваних робочих місць, інвестиції в інфраструктуру і, що важливо, – надання нам реального впливу на напрямок розвитку цієї технології".

Заява Сема Альтмана, CEO OpenAI:

"ШІ – це ключова технологія для побудови держави, яка трансформуватиме економіки та забезпечуватиме зростання. Велика Британія має сильну наукову традицію, а її уряд одним із перших визнав потенціал штучного інтелекту завдяки AI Opportunities Action Plan. Настав час реалізовувати амбітні плани, перетворюючи їх на дії та добробут для всіх".

Також OpenAI планує співпрацю з урядом для вивчення потенціалу передових моделей ШІ у вдосконаленні державних послуг, якими щодня користуються мільйони людей. Зокрема, мовна модель ChatGPT вже інтегрована в інструменти 'Humphrey' – цифрового помічника держслужбовців Великої Британії, який автоматизує рутинні адміністративні процеси.

Один із прикладів – інструмент 'Consult', що працює на основі GPT-4o: він автоматично аналізує публічні відповіді на урядові консультації, скорочуючи час обробки з кількох тижнів до кількох хвилин, залишаючи ключові рішення за фахівцями. Крім реалізації вже затверджених інфраструктурних планів, OpenAI також розгляне можливість створення високотехнологічної дослідницької інфраструктури в Британії, орієнтованої на спільні стратегічні пріоритети з урядом Великої Британії.