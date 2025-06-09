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Фінансовий регулятор Британії запускає перший у світі тестовий майданчик Supercharged Sandbox у партнерстві з Nvidia
У рамках London Tech Week 2025 Британське управління з фінансового нагляду (FCA) оголосило про масштабне перезавантаження своєї регуляторної "пісочниці" (FCA був першим в світі регулятором, який створив регуляторну "пісочницю" для тестування інноваційних рішень) — тепер Supercharged Sandbox, підсиленого у партнерстві з компанією Nvidia.
Про це повідомляє експертка з ШІ-регулювання та тьюторка Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова ексклюзивно для Delo.ua.
Наразі це — перша у світі регуляторна "пісочниця", підсилена штучним інтелектом і передовими обчислювальними технологіями. Завдяки інтеграції рішень Nvidia AI Enterprise та прискорених обчислень Nvidia, учасники "пісочниці" отримають доступ до:
- потужних ШІ-інструментів;
- якісних даних;
- технічної експертизи;
- підтримки з боку регулятора.
Supercharged Sandbox відкрита для всіх фінансових установ, які прагнуть експериментувати з ШІ, пришвидшити інновації та перевірити нові рішення в умовах контрольованого регуляторного середовища.
"Як сказав Дженсен Хуанг, CEO Nvidia: "Як тільки ти опинився на борту ракети, вона рухається саме з тією швидкістю, яка тобі потрібна". Цей запуск — приклад саме такого польоту", — прокоментували представники FCA.
Supercharged Sandbox — це не просто тестове середовище, а потужний інструмент для формування майбутнього фінансових технологій на перетині регулювання та штучного інтелекту.
В Україні перший регуляторний сандбокс запустив НБУ для тестування фінансових інновацій два роки тому. Нещодавно про запуск ШІ-"пісочниці" заявило Мінцифри. В загальноєвропейському законі про ШІ регуляторні "пісочниці" зазначені як рекомендований інструмент для тестування ШІ-рішень перед їхнім випуском на ринок до споживачів з метою зниження потенційних ризиків.