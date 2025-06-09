Мінцифри запускає інноваційний Sandbox для розвитку ШІ та блокчейн в Україні

Мінцифри спільно з Українським фондом стартапів оголосили запуск проєкту Sandbox, який надасть інноваційним стартапам у сферах штучного інтелекту та блокчейн безоплатний аудит, консультації з юридичних, бізнесових та технічних питань.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Урядового порталу.

Розвиток стартапів у сфері ШІ та блокчейн

Мета ініціативи — підтримати розвиток технологічної екосистеми України та сприяти створенню ефективного законодавства для інноваційних рішень.

"Sandbox — це win-win проект для держави й стартап-екосистеми. Стартапи можуть безплатно прокачати й удосконалити свої інноваційні продукти під супроводом топових експертів галузі, а держава — не пропустити інноваційні рішення, зокрема для державного сектору", - повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Учасниками Sandbox можуть стати українські компанії, які створюють продукт з технологією ШІ та блокчейн для сфер державного управління, медицини, агросектору, освіти й оборони, цифрової економіки та загальної інфраструктури — наприклад, транспорту, енергетики тощо.

Яку підтримку надає Sandbox:

Юридична допомога — фахівці оцінять відповідність продукту національному та міжнародному законодавству в галузі інновацій. Особлива увага приділяється захисту авторських прав, дотриманню вимог європейського AI Act, захисту персональних даних та інтелектуальної власності.

— фахівці оцінять відповідність продукту національному та міжнародному законодавству в галузі інновацій. Особлива увага приділяється захисту авторських прав, дотриманню вимог європейського AI Act, захисту персональних даних та інтелектуальної власності. Бізнес-консультації — стартапи отримають експертні поради щодо вдосконалення бізнес-моделі, фінансового планування, а також аналізу доходів і витрат.

— стартапи отримають експертні поради щодо вдосконалення бізнес-моделі, фінансового планування, а також аналізу доходів і витрат. Технічний аудит — спеціалісти протестують роботу технологій ШІ та блокчейн у продуктах, нададуть рекомендації для їхнього технічного вдосконалення.

Аудит і консультації в Sandbox проводитимуть досвідчені експерти з ШІ, блокчейну, юристи та бізнес-аналітики. При потребі залучатимуть спеціалістів з інших галузей і держорганів. Вся інформація про тестування залишається конфіденційною і доступна лише учаснику.

Проєкт стартує як експеримент і триватиме до жовтня 2026 року. Якщо він виявиться успішним і буде попит — Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.

Для участі в проекті потрібно подати заявку на сайті Українського фонду стартапів.

Довідково:

Проект Sandbox реалізується Мінцифрою та Українським фондом стартапів за підтримки проекту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Нагадаємо, понад 70% усіх актів, які надходять до Міністерства цифрової трансформації, автоматично аналізуються за допомогою ШІ-моделей. Це дозволяє оперативно обробляти документи, знаходити потенційні помилки та удосконалювати державні послуги й рішення.