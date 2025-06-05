ШІ почав витісняти жінок з ринку праці

Штучний інтелект уже починає витісняти жінок з ринку праці — насамперед у галузях, які найпростіше автоматизувати.У країнах із високим рівнем доходу ШІ потенційно може замінити до 10% робочих місць, на яких нині зайняті жінки.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на доповідь ООН.

Аналітики застерігають: штучний інтелект значно частіше замінює ті види робіт, які традиційно вважаються "жіночими". Згідно з доповіддю ООН, у країнах з високим рівнем доходів під ризиком автоматизації перебуває близько 10% робочих місць, зайнятих жінками, тоді як серед чоловіків ця частка становить лише 3,5%.Тобто жінки потенційно втричі вразливіші до витіснення з ринку праці унаслідок впровадження ШІ.

Найбільший гендерний розрив у впливі ШІ спостерігається в Європі та Центральній Азії: тут до 39% робочих місць, зайнятих жінками, можуть бути автоматизовані, тоді як серед чоловіків — лише 26%. Це свідчить про те, що впровадження новітніх технологій може посилити вже наявну нерівність на ринку праці.

Які спеціальності опиняються під тиском ШІ

Найвразливішими до автоматизації є офісні спеціальності, зокрема:

бухгалтери,

оператори з обробки даних,

фахівці з цифрового контенту,

молодші ІТ-працівники,

працівники підтримки, документації та адміністративних служб.

Усі ці професії об'єднує те, що їхні завдання чітко структуровані та повторювані, а отже — їх найлегше передати алгоритмам і нейромережам.

Сьогодні штучний інтелект виконує завдання, які ще донедавна вважалися суто людськими:від створення текстів і модерації контенту — до обробки статистики, аналітики та навіть окремих форм управлінської діяльності. Однак експерти наголошують: йдеться не про повне зникнення професій, а радше про їхню глибоку трансформацію.

Аналітики підкреслюють, що ШІ поки не здатен повноцінно відтворити критичне мислення, прийняття рішень, емпатію та живу міжособистісну взаємодію.

Саме ці навички можуть стати ключовими конкурентними перевагами для фахівців у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Тимофій Милованов розповів, хто найшвидше втратить роботу через розвиток ШІ.