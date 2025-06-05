ИИ начал вытеснять женщин с рынка труда

Искусственный интеллект уже начинает вытеснять женщин с рынка труда — прежде всего в отраслях, которые проще всего автоматизировать. В странах с высоким уровнем дохода ИИ потенциально может заменить до 10% рабочих мест, на которых сейчас заняты женщины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на доклад ООН.

Аналитики предостерегают: искусственный интеллект гораздо чаще заменяет те виды работ, которые традиционно считаются "женскими". Согласно докладу ООН, в странах с высоким уровнем доходов под риском автоматизации находится около 10% рабочих мест, занятых женщинами, тогда как среди мужчин эта доля составляет лишь 3,5%.

Наибольший гендерный разрыв во влиянии ИИ наблюдается в Европе и Центральной Азии: здесь до 39% рабочих мест, занятых женщинами, могут быть автоматизированы, в то время как среди мужчин только 26%. Это свидетельствует о том, что внедрение новейших технологий может усугубить уже имеющееся неравенство на рынке труда.

Какие специальности оказываются под давлением ИИ

Самыми уязвимыми к автоматизации являются офисные специальности, в частности:

бухгалтеры,

операторы по обработке данных,

специалисты по цифровому контенту,

младшие IT-специалисты,

работники поддержки, документации и административных служб.

Все эти профессии объединяет то, что их задачи четко структурированы и повторяются, а значит, их легче всего передать алгоритмам и нейросетям.

Сегодня искусственный интеллект выполняет задачи, которые еще недавно считались чисто человеческими: от создания текстов и модерации контента — до обработки статистики, аналитики и даже отдельных форм управленческой деятельности. Однако эксперты отмечают: речь идет не о полном исчезновении профессий, а скорее об их глубокой трансформации.

Аналитики подчеркивают, что ИИ пока не способен полноценно воспроизвести критическое мышление, принятие решений, эмпатию и живое межличностное взаимодействие.

Именно эти навыки могут стать ключевыми конкурентными преимуществами для специалистов в ближайшем будущем.

Напомним, Тимофей Милованов рассказал, кто быстрее всего потеряет работу из-за развития ИИ.