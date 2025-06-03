Милованов рассказал, кто быстрее всего потеряет работу из-за развития ИИ

Из-за стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее десятилетие миллионы молодых специалистов рискуют потерять работу. В то же время опытные профессионалы смогут получать еще более высокие доходы.

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Об этом заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, выступая на FutureTech MeetUp, сообщает Delo.ua .

По словам Милованова, в отличие от предыдущих технологических революций, создававших новые продукты и профессии, искусственный интеллект в основном заменяет базовые когнитивные функции человека — речь, анализ, принятие решений.

"Все говорят: "Ничего страшного, будет трансформация". Я у себя уволил взрослых коммуникационщиков и заменил их, по сути, студентами — я и еще несколько человек это реализовали. И знаете что? Теперь у меня более 100 миллионов охвата на Facebook и больше миллиарда в Twitter", — заявил он.

В то же время Милованов отмечает, что уже сейчас люди по всему миру начинают терять работу из-за ИИ. В частности, он привел примеры того, как польская радиостанция заменила ведущих на аватаров, сгенерированных искусственным интеллектом. А в Великобритании работодатель уволил копирайтера, потому что ChatGPT начал генерировать тексты не худшего качества.

Кроме того, он сослался на прогнозы Всемирного экономического форума, согласно которым к 2027 году в мире может быть потеряно более 26 миллионов рабочих мест в административном секторе из-за автоматизации, связанной с ИИ. При этом новые рабочие места будут появляться гораздо медленнее и в гораздо меньшем количестве.

"ИИ адаптируется быстро, люди — медленно. Именно в этом угроза. Особенно это касается так называемых "джунов", молодых специалистов без большого опыта. Они первые, кого заменит новая технология", — подчеркнул Милованов.

Впрочем, по словам Тимофея Милованова, искусственный интеллект вряд ли сможет полностью заменить высококвалифицированных специалистов. Наоборот, именно у этой категории работников, по его мнению, есть шанс усилить свое влияние в компаниях и рассчитывать на повышение заработной платы.

Напомним, украинский фонд TA Ventures инвестирует в арабскую ИИ-компанию по языковым решениям.