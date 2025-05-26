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Украинский фонд TA Ventures инвестирует в арабскую ИИ-компанию по языковым решениям

инвестиции, ши, TA Ventures
Арабская компания в общей сложности привлекла $15 млн инвестиций. Фото: пресс-служба TA Ventures

Украинский венчурный фонд TA Ventures объявил об инвестициях в дубайскую компанию Tarjama, специализирующуюся на языковых технологиях для рынка Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). В рамках раунда серии A Tarjama привлекла $15 миллионов инвестиций.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Wamda .

Лидером инвестиционного раунда стала компания Global Ventures, а к финансированию также присоединились Wamda Capital, Phaze Capital, Golden Gate Ventures и Endeavor Catalyst. В то же время, объем инвестиций от украинского фонда TA Ventures в пределах общих $15 миллионов не раскрывается.

По информации компании, привлеченное финансирование будет направлено на масштабирование экосистемы Arabic.AI – агентного ИИ-решения, разработанного для поддержки бизнесов в решении сложных задач с учетом культурных, языковых и экономических особенностей арабоязычного мира.

В рамках дальнейшего развития Tarjama планирует удвоить численность команд R&D и инженеров, расширить свою технологическую инфраструктуру в ключевых отраслях, а также открыть AI Academy.

О компании Tarjama

Tarjama была основана в 2009 году и имеет офисы в ОАЭ, а также присутствие более чем в 30 странах. За годы деятельности компания обработала более 2 миллиардов слов более чем на 50 языках, включая 22 арабских диалекта.

Одним из ключевых новых продуктов Tarjama стала Pronoia V2 – первая в мире LLM-модель, разработанная специально для арабского языка. По утверждению компании, она демонстрирует ведущие результаты в своем классе, превосходя такие модели как GPT-4o, DeepSeek-V3 и Cohere в задачах, связанных с обработкой арабского языка. Модель совмещает высокое быстродействие, безопасность и точность контекстного понимания.

Напомним, украинская IT-компания TechMagic приобрела польскую Hitteps.

Автор:
Алик Сахно