Український фонд TA Ventures інвестує в арабську ШІ-компанію з мовних рішень

Український венчурний фонд TA Ventures оголосив про інвестицію в дубайську компанію Tarjama, яка спеціалізується на мовних технологіях для ринку Близького Сходу та Північної Африки (MENA). У рамках раунду серії A Tarjama залучила $15 мільйонів інвестицій.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Wamda.

Лідером інвестиційного раунду стала компанія Global Ventures, а до фінансування також долучилися Wamda Capital, Phaze Capital, Golden Gate Ventures і Endeavor Catalyst. Водночас обсяг інвестицій від українського фонду TA Ventures у межах загальних $15 мільйонів не розкривається.

За інформацією компанії, залучене фінансування буде спрямоване на масштабування екосистеми Arabic.AI — агентного ШІ-рішення, розробленого для підтримки бізнесів у вирішенні складних завдань з урахуванням культурних, мовних і економічних особливостей арабомовного світу.

У межах подальшого розвитку Tarjama планує подвоїти чисельність команд R&D та інженерів, розширити свою технологічну інфраструктуру в ключових галузях, а також відкрити AI Academy. Цей освітній проєкт має на меті підготувати сотні керівників бізнесу та представників державного сектору до впровадження інноваційних рішень на основі ШІ протягом наступних 18 місяців.

Про компанію Tarjama

Tarjama була заснована у 2009 році та має офіси в ОАЕ, а також присутність у понад 30 країнах. За роки діяльності компанія обробила понад 2 мільярди слів більш ніж 50 мовами, включно з 22 арабськими діалектами.

Одним із ключових нових продуктів Tarjama стала Pronoia V2 — перша у світі LLM-модель, розроблена спеціально для арабської мови. За твердженням компанії, вона демонструє провідні результати у своєму класі, перевершуючи такі моделі, як GPT-4o, DeepSeek-V3 та Cohere в завданнях, пов’язаних з обробкою арабської мови. Модель поєднує високу швидкодію, безпеку та точність контекстного розуміння.

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